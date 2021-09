Ngày 1.10, Cục Thuế tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến với doanh nghiệp

Cục Thuế tỉnh vừa có Công văn số 7247/CTQNA-TTHT gửi các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức buổi đối thoại, giải đáp các vướng mắc về chính sách, pháp luật thủ tục hành chính thuế bằng hình thức trực tuyến.

Công văn nêu rõ, thực hiện chủ trương cải cách, hiện đại hóa công tác thuế, và do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn đang diễn biến hết sức phức tạp; thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh và của Tổng cục Thuế trong công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả; do đó Cục Thuế Quảng Nam không thể tổ chức hội nghị tập trung để gặp gỡ đối thoại, giải đáp các vướng mắc phát sinh tại doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật thuế, cũng như các thủ tục hành chính về đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…

Với phương châm “đồng hành với doanh nghiệp trong thực thi chính sách thuế”, và luôn đặt mục tiêu lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ của ngành; Cục Thuế Quảng Nam tổ chức chương trình đối thoại theo hình thức trực tuyến với các doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trên Website Cục Thuế Quảng Nam tại địa chỉ “http://quangnam.gdt.gov.vn/wps/portal/gltt”. Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 1.10.2021.

Với thời lượng Tổng cục Thuế bố trí chỉ một buổi, cho nên lãnh đạo Cục Thuế Quảng Nam đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị câu hỏi, những vấn đề vướng mắc… gửi theo địa chỉ email “ttht.qna@gdt.gov.vn” trước khi chương trình đối thoại trực tuyến diễn ra để Cục Thuế có sự chuẩn bị trả lời doanh nghiệp chu đáo hơn.

Trong thời gian diễn ra đối thoại trực tuyến, đề nghị doanh nghiệp gửi câu hỏi theo địa chỉ “http://quangnam.gdt.gov.vn/wps/portal/gltt”, bộ phận tiếp nhận sẽ giải đáp cho doanh nghiệp. Những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, bộ phận cần phải có sự trao đổi thống nhất sẽ được ghi nhận và trả lời sau bằng văn bản.

“Sự cộng tác phối hợp của doanh nghiệp với Cục Thuế thông qua chương trình đối thoại, giải đáp vướng mắc bằng hình thức trực tuyến này, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cả đôi bên và là kênh thông tin hữu hiệu trong thời Covid-19” - người đứng đầu Cục Thuế Quảng Nam kỳ vọng.