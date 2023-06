Tặng bằng khen 20 doanh nghiệp, cá nhân có thành tích nộp thuế

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định tặng bằng khen cho 19 doanh nghiệp và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2022 theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh và Sở Nội vụ.

Gồm: Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn; Công ty CP Thủy điện A Vương; Chi nhánh Công ty CP Sông Ba - nhà máy thủy điện Khe Diên; Công ty Thủy điện Sông Bung - Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 2; Công ty CP Prime Đại Lộc; Chi nhánh Công ty CP Dệt may 29/3 - Xí nghiệp May Duy Trung; Viettel Quảng Nam; Công ty TNHH Indochina Resort - Hội An; Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Tam Kỳ; Viễn thông Quảng Nam; Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - KIA; Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô Thaco - MAZDA; Công ty TNHH Phân phối THACO AUTO; Công ty TNHH Sản xuất xe du lịch chuyên dụng cao cấp THACO; Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3; Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4; Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Sông Tranh; Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V - TNHH MTV tại Quảng Nam; Chi nhánh Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ - Công ty may Hòa Thọ Điện Bàn và ông Nguyễn Quang Thu (huyện Duy Xuyên).

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2022 tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế thực hiện đạt hơn 26.600 tỷ đồng, vượt 40% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả thu tăng cao nhất trong vòng 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1997).

Có được kết quả ấn tượng này là nhờ sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh, đã vượt qua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nỗ lực khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh và tích cực đóng góp cho ngân sách nhà nước. Điển hình như Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch Trường Hải - KIA đã đóng cho ngân sách 8.522 tỷ đồng.