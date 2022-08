43 gian hàng tham gia hội chợ trưng bày sản phẩm đặc trưng Bắc Trà My

(QNO) - Sáng nay 22.8, UBND huyện Bắc Trà My khai mạc Hội chợ trưng bày sản phẩm quế Trà My và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là hoạt động thuộc Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022.

Người dân tham quan, mua sắm tại hội chợ. Ảnh: D.H

Hội chợ diễn ra đến ngày 24.8 với 43 gian hàng tham gia, gồm 13 gian hàng của các xã, thị trấn; 10 khu trưng bày sản phẩm công nghiệp địa phương và sản phẩm OCOP; 20 gian hàng của các đơn vị huyện bạn và doanh nghiệp trong tỉnh. Nhiều sản phẩm địa phương được giới thiệu tại hội chợ như rau rừng, sâm, quế, nấm lim xanh, mật ong, vải thổ cẩm…

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, hội chợ là dịp quảng bá, tôn vinh sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và một số đặc sản của huyện miền núi Bắc Trà My. Qua đó, tăng cường xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhân dân mua sắm; giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó có chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My trao chứng nhận và khen thưởng 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện năm 2022.

