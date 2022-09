An toàn thực phẩm mùa Trung thu

Lượng tiêu thụ bánh trung thu trên thị trường những ngày này đang rất lớn, đặt ra yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cán bộ kiểm tra các thông số ghi trên sản phẩm bánh trung thu. Ảnh: X.H

Thị trường bánh đa dạng

Ngay từ những ngày tháng 7 âm lịch, các quầy bánh trung thu đã bắt đầu mở ra. Khác với năm 2021, Tết Trung thu trúng thời điểm dịch Covid-19 nên khá vắng bóng. Năm nay, theo ghi nhận từ thị trường, nhiều quầy bánh trung thu tại các khu vực đô thị đã rầm rộ mở bán cả tuần nay.

Hiện giá bán trên thị trường khá đa dạng và đều tăng nhẹ so với năm 2021. Bánh trung thu Kinh Đô loại truyền thống có giá bán lẻ từ 58.000 - 75.000 đồng/cái, 98.000 - 140.000 đồng/hộp 2 cái, tùy loại. Sản phẩm bánh cao cấp có giá từ 560.000 - 4.900.000 đồng/hộp (4 bánh hoặc 6 bánh tùy loại)…

Sản phẩm bánh trung thu nhân hạt sen, loại cao cấp có giá dao động khoảng 350.000 đồng/hộp 2 bánh, 1.150.000 đồng/hộp 4 bánh. Bánh trung thu của các thương hiệu bánh tại Quảng Nam có giá bán khoảng từ 10 - 20 nghìn đồng/cái tùy loại.

Tại TP.Tam Kỳ, cùng với lượng bánh từ các nhãn hàng lớn như Kinh Đô, Yến sào Khánh Hòa, Bibica, Hữu Nghị thì các đơn vị sản xuất bánh trung thu tại chỗ như Thái Bình, Bảo Hưng... cũng bán ra lượng bánh nhiều hơn.

Đại diện cơ sở Thái Bình cho biết, lượng bánh bán ra năm nay tăng nhiều lần so với năm ngoái. Đến khoảng ngày 10 tháng 8 âm lịch, cơ sở này đã ngưng nhận đơn bánh từ các đại lý trên địa bàn.

Thị trường bánh trung thu hiện nay khá đa dạng. Ảnh: X.H

Trong khi đó, số lượng bánh nhà làm cùng với các quảng cáo bắt mắt xuất hiện trên mạng xã hội cũng được người tiêu dùng đón nhận. Thay vì đến các cửa hàng tìm mua, nhiều người đặt mua tại các trang facebook hay Zalo, Instagram. Mức giá được cho là khá cao so với các loại bánh bày bán sẵn tại những cửa hàng.

Chưa kể, theo cơ quan chức năng, hiện các cá nhân sản xuất bánh nhà làm, bánh trung thu theo thời vụ vẫn chưa đăng ký với cơ quan chức năng, chủ yếu bán qua mạng nên rất khó kiểm soát về chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Siết chặt quản lý

Yêu cầu phải đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng này được chính quyền đặt ra. Ngay sau kỳ nghỉ lễ 2.9, hàng loạt đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra không chỉ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mà còn tại những cửa tiệm kinh doanh thực phẩm ăn uống tại chỗ.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm - đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, để đảm bảo mùa Trung thu diễn ra an toàn, Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm đã thành lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra tất cả cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, ưu tiên kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, sản phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Theo đó, Ban chỉ đạo thành lập 3 đoàn kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở này, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm cho biết, cùng với bánh trung thu từ các cơ sở lâu đời, thị trường bánh Quảng Nam ghi nhận có thêm sự xuất hiện của bánh nhà làm, bánh trung thu sản xuất thời vụ từ một số hộ kinh doanh, sản xuất bánh ngọt.

“Qua một số đợt kiểm tra, chúng tôi nhận thấy năm nay các cơ sở kinh doanh lớn như siêu thị, các đại lý đều thực hiện tốt quy định về an toàn thực phẩm. Các cơ sở sản xuất bánh trung thu lâu đời đều không vi phạm về nguyên liệu, chất lượng.

Tuy nhiên, ở một số cơ sở nhỏ lẻ, người sản xuất kinh doanh không nắm về luật mới ban hành nên dù thuộc diện tự công bố chất lượng sản phẩm nhưng họ lại không làm mà đã đưa sản phẩm kinh doanh ra thị trường” - bà Cẩm nói.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) mới đây cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương kịp thời truy xuất, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các địa phương chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu...