Bảo vệ quyền của người tiêu dùng

Với chủ đề “Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới”, Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15.3) năm nay là sự khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng trong các giao dịch trên thị trường.

Quyền lợi của người tiêu dùng luôn được pháp luật bảo vệ. Ảnh: V.L

Quyền của người tiêu dùng

Từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường tỉnh thường xuyên ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung vào hai mặt hàng chủ yếu là trang thiết bị y tế và xăng dầu. Nhiều hành vi vi phạm thương mại đã được phát hiện, kịp thời xử lý giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.

Gần nhất, có thể kể đến vụ việc kiểm tra đột xuất cửa hàng nệm Thanh Thảo (phường Tân An, TP.Hội An) của Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) diễn ra ngày 7.3. Quá trình kiểm tra đã phát hiện cơ sở này bày bán hàng chục bộ test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số bộ test nhanh Covid-19 để xử lý theo quy định. Trước đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra, chấn chỉnh việc không công khai niêm yết giá cả tại quán cơm gà Bà Luận Tam Kỳ sau khi nhận được thông tin phản ánh của người tiêu dùng không hài lòng về giá…

Theo ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường không chỉ kịp thời phát hiện hàng hóa kém chất lượng mà còn kết hợp tuyên truyền đến nhà sản xuất, kinh doanh ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, kể cả ký cam kết không tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

“Chúng tôi luôn duy trì các đường dây nóng, sẵn sàng tiến hành kiểm tra khi có thông tin về các hành vi gian dối, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng” - ông Sơn cho biết.

Mặc dù những năm qua công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từng bước thay đổi tích cực, nhưng không vì thế số vụ vi phạm, gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng thuyên giảm.

Để tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng, ngoài tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng thì việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn hỗ trợ, giải đáp cho người tiêu dùng về Luật Bảo vệ người tiêu dùng cũng rất quan trọng nhằm giúp người tiêu dùng hiểu được quyền của mình khi lợi ích bị xâm phạm.

Nâng cao hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng

Theo đại diện Sở Công Thương, với vai trò là cơ quan thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện những nhiệm vụ, hành động cụ thể nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng.

Trong đó, thường xuyên đăng tin trên sàn thương mại điện tử Sở Công Thương nhằm tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mình, từ đó nâng cao hiểu biết để tự bảo vệ lợi ích hợp pháp khi gặp hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng.

Tổ chức, tham gia vào các đoàn liên ngành như Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, Đoàn Kiểm tra kiểm soát thị trường do Ban chỉ đạo 389 tỉnh thành lập; đăng tải thông tin đường dây nóng của Sở Công Thương để tiếp nhận và xử lý kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người tiêu dùng…

Ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022, đơn vị đã chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép như treo băng rôn dọc các trục đường chính và các trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về quyền và nghĩa vụ cơ bản của người tiêu dùng trong mua sắm, sử dụng dịch vụ.

Đồng thời tham gia các đoàn liên ngành tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến việc tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng…

“Trong thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách và pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ” - ông Dự nói.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày quyền của người tiêu dùng năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương gồm: Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới; Tiêu dùng an toàn trên nền tảng trực tuyến; Tiêu dùng an toàn để bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội; Thông tin cá nhân là tài sản quan trọng của người tiêu dùng; Xây dựng môi trường kinh doanh trực tuyến minh bạch, công bằng và an toàn cho người tiêu dùng; Tiêu dùng thời kỳ số: đúng lúc và đúng chỗ; Tiêu dùng qua mạng - mua hàng chính hãng; Không sản xuất và tiêu dùng sản phẩm có hại cho sức khỏe và môi trường; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội; Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững; Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường; Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc 1800.6838