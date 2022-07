Cẩm An phát huy lợi thế sông - biển

Những năm qua, du lịch ở phường Cẩm An (Hội An) phát triển nhanh với các loại hình dịch vụ ngày càng được chú trọng về chất lượng.

Bãi biển An Bàng là trọng điểm cho sự phát triển kinh tế du lịch – dịch vụ ở phường Cẩm An.

Trọng điểm du lịch - dịch vụ

Trọng điểm và động lực cho sự phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ ở phường Cẩm An là bãi biển An Bàng và làng du lịch An Bàng.

Từng nhiều lần được các tạp chí du lịch nước ngoài bình chọn là một trong những bãi biển đẹp hàng đầu thế giới, được đông đảo du khách trong cũng như ngoài nước biết đến như là nơi tắm mát, nghỉ ngơi và thư giãn lý tưởng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, sạch đẹp, người dân chân tình, hiếu khách, An Bàng ngày càng thu hút đông đảo du khách gần xa.

Hoạt động kinh doanh buôn bán tại bãi tắm An Bàng đang phát triển khá đa dạng, ngày càng chú trọng chất lượng. Công tác quản lý môi trường, trật tự kinh doanh tại bãi tắm cũng như trên địa bàn phường được tăng cường.

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cẩm An cho biết: “Công tác vệ sinh môi trường được địa phương đặt lên hàng đầu, bãi tắm cũng như dọc tuyến biển được đội vệ sinh bãi tắm thường xuyên dọn dẹp nên luôn sạch đẹp. Phường đã đầu tư trang thiết bị, củng cố đội bảo vệ cũng như đội cứu hộ bãi tắm để du khách an tâm hơn”.

Trên địa bàn phường Cẩm An, mạng lưới dịch vụ lưu trú tăng nhanh về số lượng, được đầu tư bài bản, có chất lượng, đáp ứng tốt các nhu cầu của du khách.

Cùng với việc tăng số lượng khách sạn, khu resort, đến nay toàn phường Cẩm An có 269 cơ sở lưu trú tư nhân, trong đó có 64 biệt thự du lịch, 75 homestay, kéo theo sự phát triển mạnh của các hoạt động dịch vụ như chăm sóc sắc đẹp, cho người nước ngoài thuê nhà…

Dịch vụ du lịch tăng nhanh là hướng phát triển đúng của một đô thị trẻ đầy lợi thế và tiềm năng vùng ven biển theo định hướng chuyển dịch từ thuần ngư sang du lịch, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân…

Các dịch vụ lưu trú phát triển tập trung ở làng An Bàng. Ảnh: Đ.H

Cần phát triển đồng đều

Tuy vậy, sự phát triển nhanh giai đoạn vừa qua cũng bộc lộ những bất cập và hệ lụy nan giải. Hiệu quả khai thác tiềm năng vùng du lịch ven biển chưa thực sự tương xứng.

Ông Đinh Dũng - Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho rằng, kinh tế du lịch, dịch vụ, thương mại phát triển mạnh nhưng thiếu đồng đều, chủ yếu là dịch vụ lưu trú, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của du lịch biển.

“Các dự án du lịch - dịch vụ trọng điểm ven biển chậm thực hiện, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của địa phương. Việc tổ chức quản lý, khai thác các bãi biển thiếu bài bản và hiệu quả; công tác quản lý, hậu kiểm dịch vụ kinh doanh lưu trú chưa tốt; trật tự về kinh doanh, môi trường vệ sinh chưa thật sự đảm bảo” - ông Dũng nói.

Theo ý kiến của một số người dân, nếu các đề án du lịch - dịch vụ được triển khai thực hiện đồng bộ, khắc phục tình trạng co cụm ở một vài khu vực thì đời sống kinh tế và bộ mặt đô thị Cẩm An sẽ đổi thay tích cực hơn, nhất là ở các khu vực Tân Thành, Thịnh Mỹ…

Bãi tắm An Bàng đang thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan, tắm mát nhưng tình trạng buôn bán hàng rong, vứt xả đồ thừa... đã làm ảnh hưởng đến công tác vệ sinh môi trường của điểm đến. Chủ nhà hàng “Năm Giã” ở bãi tắm An Bàng nêu ý kiến, cần phải đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Cẩm An còn là vùng đô thị nằm ven sông Cổ Cò - Đế Võng có nhiều lợi thế về du lịch sông nước với cảnh trên bến dưới thuyền của những cư dân làm nghề chài lưới, câu cá, cất rớ trên sông… nhưng chưa được khai thác đúng mức.

Ngoài loại hình dịch vụ lưu trú qua đêm, ăn uống, tắm biển ở An Bàng, Cẩm An cũng chưa thực sự tạo thêm các sản phẩm du lịch mới mang tính đặc sắc của cư dân vùng biển và các loại hình vui chơi, giải trí, trải nghiệm để thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và lưu trú dài ngày hơn.

Ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hội An cho rằng, Cẩm An phải phát huy tối đa tiềm năng của vùng kinh tế ven biển theo hướng mở rộng quy hoạch và tập trung đầu tư các khu công viên ven biển, các bãi tắm du lịch mới, đồng thời chú trọng khai thác hợp lý tuyến sông Cổ Cò để phát triển du lịch sông.

Được biết, phường Cẩm An có kế hoạch đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại, nâng cấp chợ dân sinh và từng bước thí điểm mô hình chợ đêm; đồng thời, gắn kết hài hòa giữa việc khai thác với các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên; tăng cường trồng cây xanh ở các khu vực ven biển để chống xói lở gắn với chỉnh trang và tôn tạo cảnh quan tự nhiên, tạo môi trường xanh vùng ven biển.