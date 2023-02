Chất lượng tín dụng chính sách: Dấu ấn ở Hội An

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An hiện quản lý nguồn vốn gần 230 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay gần 215 tỷ đồng. Đáng ghi nhận, quá trình cho vay vốn ưu đãi đã không phát sinh nợ quá hạn.

Vốn ưu đãi của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An giúp hộ bà Nguyễn Thị Liên phát triển kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập khá cho người lao động. Ảnh: V.N

Đảm bảo chất lượng

Hộ bà Nguyễn Thị Liên (tổ 8, thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà) vay 30 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP.Hội An để làm khung đèn lồng từ tháng 3/2020. Sản xuất hiệu quả, bà Liên luôn trả nợ đúng hạn; 6 lao động làm việc ở cơ sở của bà có thu nhập ổn định 5 - 15 triệu đồng/người.

“Đèn lồng Hội An có thị trường rộng trong nước và nước ngoài, đầu ra đảm bảo nên sản lượng của cơ sở tăng hằng tháng. Dự tính trả xong nợ trong tháng 3 tới, tôi sẽ vay 100 triệu đồng của ngân hàng chính sách để tăng quy mô sản xuất” - bà Liên nói.

Năm 2022, Hội An đã giải quyết cho 1.665 lao động được vay vốn tạo việc làm; xây dựng 480 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; hơn 212 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; 18 hộ vay vốn để sửa chữa, xây mới nhà ở kiên cố, khang trang...

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (tổ TK&VV) thôn Trảng Suối (xã Cẩm Hà) cho biết, hiện có 56 hộ vay vốn với dư nợ gần 3 tỷ đồng.

“Chúng tôi chỉ một lần đôn đốc các tổ viên sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đầy đủ, đúng hạn. Nhờ ý thức tốt nên các thành viên trong tổ chưa phát sinh nợ quá hạn. Họ còn gửi tiết kiệm định kỳ vừa làm giàu nguồn vốn ưu đãi chung vừa tạo lập nguồn vốn tự có cho mỗi gia đình” - bà Tuyết nói.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An, trong năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao về nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ, huy động tiết kiệm…

Chất lượng tín dụng đảm bảo, nguồn vốn ưu đãi ngày càng giúp địa phương giảm hộ cận nghèo, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Phát triển nguồn vốn

Theo bà Nguyễn Thị Mỵ - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An, cùng với triển khai nhanh chóng các chính sách tín dụng ưu đãi đến người nghèo, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, các tổ TK&VV thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Đơn vị chú trọng tuyên truyền giúp người vay tuân thủ nguyên tắc tín dụng “có vay - có trả”; triển khai quy trình nghiệp vụ tín dụng đảm bảo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An đánh giá cao vai trò hoạt động ủy thác vốn vay của các tổ TK&VV trong củng cố chất lượng tín dụng. Cả 111/111 tổ TK&VV xếp loại tốt, đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Mỵ cho rằng, các tổ TK&VV là cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn. “Trong các tổ TK&VV, các tổ viên được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, có điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nên sử dụng vốn hiệu quả” - bà Mỵ nói.

Bà Lê Thị Kim Anh - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam cho biết, một trong những nét nổi bật của tín dụng chính sách ở Hội An là hoạt động hiệu quả ở các điểm giao dịch cấp xã.

Tại đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An đã niêm yết công khai chủ trương, chính sách và các chương trình tín dụng ưu đãi..., công khai danh sách người vay vốn, thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ tín dụng và giải quyết những khó khăn phát sinh.