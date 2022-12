Đảm bảo an toàn thực phẩm cuối năm

Càng gần cuối năm, thị trường thực phẩm càng diễn biến phức tạp. Yêu cầu siết chặt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được đặt ra.

Tăng cường kiểm tra thực phẩm tại các chợ truyền thống là điều cần thiết vào dịp cuối năm. Ảnh: X.H

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế vừa có quyết định về việc thu hồi sản phẩm trà túi lọc sâm Ngọc Linh của Công ty CP Thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) do không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, biên bản lấy mẫu và phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang (mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trà túi lọc sâm Ngọc Linh, Lô SX: 010822; NSX: 030822; HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất) không đạt chỉ tiêu tổng số vi sinh vật hiếu khí.

Văn bản nêu rõ: “Công ty CP Thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam chịu trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm nêu tại Điều 1 dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, Công ty CP Thương mại dược sâm Ngọc Linh Quảng Nam có trách nhiệm báo cáo với cơ quan ra quyết định thu hồi (Cục ATTP) và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ATTP (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam) về kết quả thu hồi”. Để đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng, Cục ATTP cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên”.

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Quảng Nam cho biết, sau khi có công văn từ Cục ATTP, chi cục đã niêm phong toàn bộ sản phẩm do Cục ATTP yêu cầu và có văn bản gửi về tuyến huyện để khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng.

Trong năm 2022, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra. Lĩnh vực kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, tạp hóa tổng hợp, rượu, bún, mỳ; rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt; bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống… Nội dung kiểm tra xoay quanh các thủ tục đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cam kết về ATTP.

Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa chất, phụ gia, ghi nhãn sản phẩm cũng như tự công bố phù hợp quy định ATTP, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa thực phẩm, nhãn mác hàng hóa, tình hình sử dụng nguyên liệu đầu vào... cũng nằm trong các tiêu chí thanh tra, kiểm tra. Đoàn cũng đã xử phạt hành chính nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo các tiêu chí ATVSTP.

Ông Nguyễn Đây - Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP cho biết, qua những đợt thanh tra, đoàn phát hiện có nhiều sản phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn. Do vậy, người tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm nên xem xét kỹ hạn sử dụng để đảm bảo ATVSTP cho bản thân.

Để bảo đảm ATTP, ngăn chặn thực phẩm “bẩn” tuồn ra thị trường, từ nay đến cuối năm, công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được tăng cường. Tập trung vào công tác hậu kiểm sau công bố, kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP.

Bên cạnh hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm của cơ quan chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng vì sức khỏe của mọi người. Ðối với người tiêu dùng, nên quan tâm nhiều hơn đến chất lượng thực phẩm, cần thận trọng trong lựa chọn thực phẩm, chỉ mua sản phẩm rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn.