Điện lực Hội An đẩy mạnh vận động người dân, doanh nghiệp hưởng ứng tiết kiệm điện

(QNO) - Ðể phong trào tiết kiệm điện được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Điện lực Hội An - Công ty Điện lực Quảng Nam đã phối hợp với các cấp chính quyền và các hội, đoàn thể của thành phố xây dựng kế hoạch vận động người dân và doanh nghiệp hưởng ứng tiết kiệm điện bằng những hành động thiết thực.

Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng, mà còn giúp ngành điện đảm nhiệm tốt yêu cầu cấp điện ổn định, phục vụ nhu cầu điện phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Thành phố Hội An đồng hành cùng ngành điện khi đăng clip tuyên truyền tiết kiệm điện lên trang thông tin điện tử của thành phố và chiếu màn hình tại các điểm công cộng.

Ông Nguyễn Anh - Giám đốc Điện lực Hội An cho biết, trong tháng 5/2023, do có một số ngày nắng nóng cao điểm, sản lượng tiêu thụ điện của toàn thành phố trên 25 triệu kWh, tăng 42,44% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó thành phần phụ tải khối doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn chiếm tỷ trọng trên 40%, tăng xấp xỉ 101% so với cùng kỳ năm 2022.

Để góp phần ổn định việc cung ứng điện, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hội An, Điện lực đã và đang triển khai phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện cụ thể đối với từng nhóm khách hàng.

Hội An là địa phương sớm triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại văn bản số 3046/UBND-KTN ngày 18/5/2023 về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong mùa khô và năm 2023.

TP.Hội An yêu cầu các đơn vị chiếu sáng công cộng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như cắt giảm công suất, nhưng vẫn đảm bảo thời gian chiếu sáng hợp lý vào ban đêm, nhất là đối với các hệ thống chiếu sáng đường phố, công viên, quảng trường… Các hệ thống chiếu sáng giao thông điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch trước đây, giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

Ðối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng, chợ, tòa nhà chung cư… tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng từ 20 giờ đêm hằng ngày; mở máy điều hòa ở nhiệt độ từ 27 độ C trở lên, mở trễ 60 phút và tắt sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động; dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ...

Cùng với đó, vận động các nhà máy công nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký với đơn vị điện lực; kết hợp cắt giảm ít nhất 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên không hoạt động tại các nhà xưởng, cơ sở sản xuất; dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sang thời điểm sau 22 giờ. Hộ gia đình được khuyến cáo thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà; tắt đèn và các thiết bị điện khi không sử dụng; sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng…