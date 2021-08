Điện lực Hội An đồng hành với sự phát triển

Cung cấp khoảng 262 triệu kWh điện thương phẩm mỗi năm, giúp chuyển dịch tiêu thụ điện năng trong ngành công nghiệp tăng 23%, dịch vụ tăng 25%... là những con số ấn tượng mà Điện lực Hội An đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP.Hội An suốt 40 năm qua.

Điện lực Hội An nâng cấp điện mùa nắng nóng.

Ngày 3.9.2016 trở thành cột mốc lịch sử của người dân xã đảo Tân Hiệp và ngành điện lực Hội An khi dự án cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm (Hội An) chính thức được đóng điện.

Với tổng vốn đầu tư 485 tỷ đồng, hơn 15km cáp ngầm trung áp xuyên biển cùng hàng loạt thiết bị, biến áp… được lắp đặt, vận hành, góp phần mang đến đổi thay cho đời sống 2.700 cư dân Tân Hiệp, mở ra thời kỳ phát triển mới cho kinh tế - xã hội địa phương.

Được thành lập ngày 3.8.1981, Chi nhánh điện Hội An ban đầu trực thuộc Sở Điện lực Quảng Nam - Đà Nẵng. Sau ngày tái lập tỉnh, Chi nhánh điện Hội An chuyển sang trực thuộc Điện lực Quảng Nam (nay là Công ty Điện lực Quảng Nam). Từ tháng 5.2010 đến nay, Chi nhánh điện Hội An được nâng cấp thành Điện lực Hội An. Sau 40 năm hình thành, phát triển, Điện lực Hội An đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng phần thưởng cao quý là Huân chương Lao động hạng Ba (1995) cùng nhiều phần thưởng, ghi nhận, biểu dương khác từ Bộ Công Thương, UBND tỉnh, lãnh đạo ngành điện, các cấp, địa phương và UBND TP.Hội An...

Cấp điện cho Cù Lao Chàm chỉ là một trong số hàng chục dự án mang dấu ấn của Điện lực Hội An suốt 40 năm qua. Có thể kể đến những dự án trọng điểm như dự án JBIC (hoàn thành năm 2007) thay thế toàn bộ lưới điện cũ trong khu vực phố cổ bằng hệ thống cáp ngầm; tiếp nhận, quản lý vận hành, cải tạo và xóa bán tổng lưới điện trung, hạ áp nông thôn (năm 2008); hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử (năm 2017); hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án lưới điện thông minh tại Đô thị cổ Hội An (năm 2019)…

Đặc biệt, nhiều công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng quốc gia diễn ra trên địa bàn thành phố đã được Điện lực Hội An cung cấp nguồn điện ổn định.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nhìn nhận, thành phố phát triển như hôm nay có sự đóng góp tích cực của Điện lực Hội An. Trong những năm qua, Điện lực Hội An đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng cấp điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng tốt mọi nhu cầu phát triển của thành phố.

Chỉ riêng năm 2019 Điện lực Hội An cung cấp cho Hội An khoảng 262,7 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 170 lần so với năm 1981 (năm mới thành lập điện lực). Việc đảm bảo dòng điện ổn định thường xuyên góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tìm kiếm cơ hội làm ăn tại Hội An.

Thống kê cho thấy, cơ cấu điện năng tiêu thụ trong công nghiệp thành phố đã tăng từ 11% lên 23%, dịch vụ tăng 25%, qua đó đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hội An, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân toàn thành phố hàng năm trên 13%.

Theo ông Bùi Văn Phương - Giám đốc Điện lực Hội An, thành tựu của đơn vị 40 năm qua còn được đánh dấu trên nhiều lĩnh vực hoạt động như dịch vụ chăm sóc khách hàng, trình độ quản lý, năng lực chuyên môn, từ thiện và an sinh xã hội…

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Điện lực Hội An luôn nỗ lực vượt khó khăn, thường xuyên bố trí lực lượng trực thao tác lưu động, kịp thời xử lý sự cố lưới điện nhanh chóng, khoa học, đáp ứng tốt nhất công tác điều hành cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, nhất là đảm bảo nguồn điện tại các bệnh viện, khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến…