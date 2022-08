Động lực từ nguồn tín dụng chính sách

Tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Quảng Nam thời gian qua đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ chính sách phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Người dân rất cần vay vốn giải quyết việc làm để phát triển kinh tế. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40), các cấp, các ngành, địa phương đã vào cuộc đồng bộ, triển khai nhiều biện pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi.

Huy động nhiều nguồn lực

Đến cuối quý II.2022, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 6.150 tỷ đồng (tăng 597 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 10,74%). Đã có 13.203 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi; tạo việc làm cho 8.336 lao động; giúp 337 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo hơn 13.800 công trình nước sạch vệ sinh; xây dựng 241 ngôi nhà ở xã hội. Riêng về khắc phục hậu quả do Covid-19 gây ra, đã cho vay mua 409 máy tính cho học sinh, sinh viên; đã có 19 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn.

Điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 40 của Quảng Nam là tạo sự đồng thuận, thống nhất hưởng ứng của cả hệ thống chính trị trong huy động nhiều nguồn lực, tập trung các nguồn vốn để giúp người dân giảm nghèo, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Tam Kỳ cho biết, 13/13 chủ tịch UBND cấp xã, phường đều tham gia Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Tam Kỳ, cùng triển khai tín dụng chính sách, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Mặt trận, các hội nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng giúp hộ nghèo, hộ chính sách tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

“Từ khi có Chỉ thị 40 đến nay, ngân sách thành phố đã chuyển ủy thác cho vay hơn 12 tỷ đồng, nâng vốn ủy thác của Tam Kỳ qua ngân hàng chính sách trong vòng 20 năm hoạt động lên 14.463 tỷ đồng. Chỉ thị 40 đã đi vào đời sống, đạt được những kết quả như kỳ vọng” - ông Lai khẳng định.

Ở huyện Phú Ninh, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong triển khai Chỉ thị 40, địa phương thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách. Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phú Ninh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện rà soát, cân đối, trích bổ sung ngân sách để cho vay hộ nghèo, hộ chính sách.

Ông Nguyễn Ngọc Liêm từ vốn vay ban đầu 50 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thăng Bình đã từng bước đầu tư mô hình nuôi ốc hương hiệu quả. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

“Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tín dụng chính sách. Các cơ quan, phòng ban liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc mạnh mẽ. Hoạt động tín dụng chính sách đã thể hiện tính minh bạch, công khai. Nguồn vốn cơ bản đáp ứng nhu cầu vay của hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ chính sách” - bà Vân nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá, qua triển khai Chỉ thị 40, tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Cùng với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội luôn được củng cố và nâng cao. Nợ quá hạn và nợ khoanh luôn được kiểm soát, vốn Nhà nước giao ngân hàng chính sách được bảo toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các hộ vay.

Phát huy nguồn vốn vay ưu đãi

Dòng vốn chính sách được khơi thông từ Chỉ thị 40 đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp các hộ vay vốn làm ăn hiệu quả. Ông Nguyễn Ngọc Liêm (thôn Phương Tân, xã Bình Nam, Thăng Bình) từ vốn vay 50 triệu đồng của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Thăng Bình vào năm 2019 đã từng bước đầu tư mô hình nuôi ốc hương. Chỉ với 2 ao nuôi, ông Liêm ước tính mỗi năm có thể thu lãi hàng tỷ đồng.

“Phương châm của tôi là tích lũy vốn để mở rộng sản xuất. Khi có vốn, biết cách đầu tư làm ăn, người dân sẽ vượt lên rất nhanh, nâng cao chất lượng cuộc sống” - ông Liêm nói.

Vốn chính sách đã trở thành đòn bẩy cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang…

Ông Trần Văn Quang - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Nam Trà My cho biết, từ nguồn vốn chính sách, người dân miền núi đã được tiếp sức để trồng rừng, nâng độ che phủ rừng, đa dạng hóa sinh kế, nhất là trồng cây dược liệu, sâm Ngọc Linh và vươn lên làm giàu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My khẳng định, Chỉ thị 40 đã giúp hoạt động tín dụng chính sách đóng góp tích cực trong giảm nghèo, phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại địa phương. Đáng chú ý là chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi 3,3%/năm, thời hạn cho vay dài, mức cho vay lên đến 100 triệu đồng, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn vay vốn trồng quế, đảng sâm… mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Lê Hùng Lam - Giám đốc Ngân hàng CSXH Quảng Nam, đã có chuyển biến sâu sắc khi thực hiện Chỉ thị 40. Tuy vậy, vẫn còn hạn chế là việc lãnh đạo hoạt động tín dụng chính sách có nơi, có lúc chưa kịp thời, chưa thực sự gắn tín dụng chính sách với mục tiêu phát triển kinh tế tại địa phương nên hiệu quả sử dụng vốn của một số nơi chưa như mong muốn.

Để triển khai Chỉ thị 40 hiệu quả hơn, cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; ưu tiên bố trí thêm nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác với mức 100 - 150 tỷ đồng/năm sang ngân hàng chính sách để cho vay các hộ nghèo, hộ chính sách nhiều hơn.