Hiệu quả vốn vay chính sách xã hội ở Hội An

Các chương trình tín dụng ưu đãi tại Hội An được triển khai hiệu quả, đồng vốn đến đúng đối tượng, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Anh Nguyễn Thành Trung, khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu vay 50 triệu đồng phát triển sản xuất. Ảnh: Q.H

Từ tháng 5.2020, anh Nguyễn Thành Trung, ở khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, đã được hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm của Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội (NHCSXH) TP.Hội An. Từ nguồn vốn này, anh Trung đầu tư trồng 300 chậu hoa dạ yến thảo, cùng 200 chậu cây sao băng và 300 cây các loại khác.

Anh Nguyễn Thành Trung cho biết: “Nhờ nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách mình đầu tư làm nhà bạt và mua thêm nhiều giống hoa để mở rộng sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn”.

Không chỉ anh Nguyễn Thành Trung, năm 2020, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH TP.Hội An đã giúp hơn 1.000 lao động trên địa bàn thành phố được vay vốn để giải quyết việc làm; giúp nhân dân xây dựng hơn 290 công trình nước sạch, vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống; có gần 100 học sinh - sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập, tiếp tục đến trường; hơn 70 hộ được vay vốn để sửa chữa, xây mới nhà ở kiên cố, khang trang...

Ở thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, vợ chồng anh Nguyễn Đình Nam vừa xây xong ngôi nhà khang trang, trong đó nguồn vốn vay Ngân hành Chính sách xã hội TP.Hội An 250 triệu đồng. “Nhờ vay vốn vay NHCSXH mới làm được cái nhà ni để vợ chồng con cái ổn định làm ăn” - anh Nam nói.

Tại phường Thanh Hà, ông Nguyễn Viết Ai - Chủ tịch Hội Nông dân phường cho hay, qua kênh của Hội quản lý, đến nay đã có 165 hộ trên địa bàn vay với tổng dư nợ hơn 7 tỷ đồng; chủ yếu là các nguồn vay học sinh - sinh viên nghèo, hộ thu nhập thấp vay xây dựng nhà ở, vay giải quyết việc làm…

Hội Nông dân phường Thanh Hà đang quản lý 5 tổ vay vốn ở 6 khối phố. Các tổ thường xuyên phối hợp với Hội để quản lý và thu hồi vốn hàng tháng. Để quản lý số vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo không thất thoát, lãng phí, Hội Nông dân phường phối hợp với NHCSXH thành phố chỉ đạo cán bộ Hội các cấp quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn; phối hợp cùng ngân hàng trong công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra giám sát vốn vay tại địa phương đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, các chương trình trao đổi chia sẻ về công tác quản lý vốn vay, đặc biệt là các thành viên các tổ tiết kiệm vay vốn.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai nhưng Phòng giao dịch NHCSXH TP.Hội An đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giải ngân kịp thời các nguồn vốn cho vay, giúp nhân dân giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An - Trưởng ban Đại diện NHCSXH Hội An nói, trong 134 tỷ đồng tổng dư nợ của phòng giao dịch, đáng phấn khởi là 85% vốn tập trung cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho người dân. Tỷ lệ vốn này cho thấy nguồn tín dụng chính sách đã được sử dụng đúng mục đích. Chất lượng tín dụng trên địa bàn luôn được giữ vững, Phòng giao dịch NHCSXH Hội An 6 năm liền không có nợ quá hạn, đồng vốn tín dụng chính sách được bảo toàn.