Hơn 30 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại biên giới Việt - Lào

43 gian hàng tham gia hội chợ trưng bày sản phẩm đặc trưng Bắc Trà My

ĐÔNG YÊN - DOÃN HẰNG | 22/08/2022 - 14:34

(QNO) - Sáng nay 22.8, UBND huyện Bắc Trà My khai mạc Hội chợ trưng bày sản phẩm quế Trà My và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là hoạt động thuộc Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My năm 2022.