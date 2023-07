Hơn 80 gian hàng tham gia Ngày hội trưng bày sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Sáng nay 5/7, tại Trung tâm triển lãm giới thiệu, trưng bày sản phẩm Trà My (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), Sở Công Thương tổ chức Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Khai mạc Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2023. Ảnh: L.Q

Đến dự, tham quan tại ngày hội có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo người dân Bắc Trà My.

Đại biểu cắt băng khai mạc ngày hội. Ảnh: L.Q

Ngày hội quảng bá sản phẩm miền núi tỉnh Quảng Nam diễn ra từ ngày 4 - 6/7 với hơn 80 gian hàng của hơn 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở làng nghề, chủ thể OCOP, chủ cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm khởi nghiệp... đến từ Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Nam Trà My.

Các gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng miền núi, đặc biệt là sản phẩm sản xuất, chế biến của vùng “cao sơn ngọc quế” như quế vỏ, quế kẹp, tinh dầu quế, bột quế gia vị, trà quế thảo dược...

Không gian trưng bày sản phẩm tại ngày hội. Ảnh: Q.L

Đây là cơ hội để các huyện miền núi giới thiệu đến du khách những sản phẩm tinh túy, sản phẩm truyền thống đặc trưng của quê hương. Đồng thời tạo điều kiện cho người nông dân tăng cường giao lưu, học hỏi, nâng cao hiểu biết về xúc tiến, quảng bá sản phẩm; qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường thu hút đầu tư để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham quan gian trưng bày sản phẩm quế Trà My. Ảnh: L.Q

Trưng bày nhiều sản phẩm được chiết xuất từ cây quế. Ảnh: L.Q