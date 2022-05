Hướng dẫn người dân Tam Kỳ thanh toán không dùng tiền mặt

(QNO) - Sáng nay 15.5, tại các điểm bầu cử trưởng thôn, khối phố trên địa bàn TP.Tam Kỳ, Viettel Quảng Nam và VNPT Quảng Nam phối hợp đoàn thanh niên và tổ công nghệ cộng đồng các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhân viên VNPT Quảng Nam hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: CTV

Viettel Quảng Nam phối hợp triển khai tại 44 điểm bầu cử thuộc các địa phương Tân Thạnh, An Phú, An Mỹ, Hòa Hương, Phước Hòa, Tam Phú, Tam Thanh; VNPT Quảng Nam triển khai tại 41 điểm bầu cử thuộc An Xuân, An Sơn, Trường Xuân, Hòa Thuận, Tam Ngọc, Tam Thăng.

Các doanh nghiệp phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên smartphone như Viettel Money, VNPT Money... Hoạt động tuyên truyền diễn ra ngoài khu vực bỏ phiếu, không gây cản trở, ảnh hưởng đến khu vực bầu cử của địa phương.

Người dân được tuyên truyền quét mã QR để cài đặt các ứng dụng của Viettel. Ảnh: CTV

Nhà văn hóa các thôn, khối phố (điểm bầu cử) công khai mật khẩu wifi; lắp đặt trang thiết bị như ti vi, máy tính, laptop… để người dân tiện truy cập ứng dụng thanh toán không không dùng tiền mặt và theo dõi các video hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa kế hoạch đẩy mạnh không dùng tiền mặt theo chương trình phối hợp giữa UBND TP.Tam Kỳ và các doanh nghiệp viễn thông.