Khai thác thị trường tiềm năng và thị trường ngách tại EU

Tập huấn tuyên truyền về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU

Q.VIỆT | 27/07/2022 - 10:53

(QNO) - Sáng nay 27.7, Sở Thông tin - truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) cho cán bộ phụ trách văn hóa - thông tin các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Hiệp Đức và TP.Tam Kỳ.