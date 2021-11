Các hoạt động an sinh xã hội được Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) thực hiện đã phát huy các giá trị tốt đẹp, góp phần cùng hệ thống Agribank trên cả nước tạo dựng thương hiệu “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng”.

Agribank Quảng Nam trao tặng máy tính đến giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My. Ảnh: VIỆT QUANG

Hôm qua 25.11, Agribank Quảng Nam triển khai chương trình trao tặng thiết bị học tập với chủ đề “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” đến giáo viên, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My với 10 bộ máy tính để bàn, 20 máy tính Casio, tổng giá trị 150 triệu đồng. Công đoàn Agribank Việt Nam cũng đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ học sinh của trường không may mắc Covid-19.

Ông Lê Trực - Phó Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết, số tiền, hiện vật trao tặng tuy không lớn nhưng là tình cảm, trách nhiệm của Agribank trong đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của nhà trường.

“Agribank mong muốn tạo điều kiện để các em học sinh tiếp cận tri thức, tiếp nhận phương thức học tập mới, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong học tập. Mong các thầy, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh nhà trường nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua dịch bệnh Covid-19, phấn đấu đạt được nhiều thành quả trong dạy và học” - ông Lê Trực nói.

Thầy giáo Bùi Ngọc Luận - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nam Trà My cho biết, năm học này trường có 306 học sinh. Cơ sở vật chất dạy và học của nhà trường còn hạn chế. Phòng máy tính của nhà trường mới chỉ có 20 máy tính, được Agribank Quảng Nam tặng thêm 10 máy tính cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học bằng máy tính của nhà trường.

“Được sự quan tâm, hỗ trợ của Agribank Quảng Nam, các thầy cô giáo, học sinh nhà trường có thêm động lực để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giáo dục, học tập trong thời gian đến” - thầy giáo Bùi Ngọc Luận nói.

Ông Lê Đức Quang - Phó Giám đốc Agribank Quảng Nam cho biết, từ khi thành lập vào năm 1997 đến nay, ngân hàng luôn tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động đóng góp tiền lương để thực hiện các chương trình, hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Với số tiền 118,6 tỷ đồng, đến nay Agribank Quảng Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”.

Ngân hàng tài trợ xây dựng Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Nam; xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh trú bão lụt tại các xã Tam Hải (Núi Thành), xã Bình Triều (Thăng Bình), xã Quế Phú (Quế Sơn); tặng hơn 200 nhà ở đến các gia đình có công cách mạng; phụng dưỡng 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng văn bia, tháp chuông Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã Điện Bàn, xây dựng Khu tưởng niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc tại xã Tiên Thọ (Tiên Phước).

Nhiều công trình trường học, trạm y tế, nhà ở cho hộ nghèo cũng đã được Agribank Quảng Nam xây dựng tại Điện Bàn, Quế Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Tam Kỳ. Quỹ “Mổ tim cho trẻ em nghèo” được Agribank Quảng Nam thành lập ở TP.Hội An đang phát huy giá trị nhân văn cao đẹp. “Danh hiệu “Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng” ghi nhận những đóng góp tích cực của Agribank luôn nhắc nhở chúng tôi thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh” - ông Lê Đức Quang nói.