Ngành thời trang Hội An "mất kết nối"

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến ngành thời trang tại Hội An, hàng nghìn lao động nghỉ việc, hàng trăm doanh nghiệp đóng cửa. Đặc biệt với thương hiệu thời trang YALY, sự “mất kết nối” với hoạt động thời trang thế giới gây tổn thất nghiêm trọng.

YALY tổ chức nhiều Show thời trang. Ảnh: Q.H

Chỉ sau hơn một năm chống chọi với đại dịch, nghề may đo và ngành thời trang ở Hội An đối diện với nguy cơ phá sản khi không thể tiếp cận được khách hàng, chủ yếu đến từ nước ngoài. Trước đó, Hội An được biết đến là thiên đường của thời trang dành cho du khách, thu hút khá nhiều nhà thiết kế nước ngoài đến thử thời vận, tạo ra một môi trường làm việc quốc tế, sản phẩm đậm chất phóng khoáng, phong phú, đáp ứng được sự tìm kiếm cái mới mẻ của du khách bốn phương.

Bà Trịnh Diễm Quỳnh - Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - du lịch - thương mại và thời trang YALY nói: “Khi dịch xảy ra thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ cầm cự được đến cuối năm, nhưng không ai ngờ kéo dài khiến ngày càng khó khăn thêm. Chúng tôi rất sốc!”. Bà Diễm Quỳnh đã “sốc” vì “dòng thời trang du khách” với thương hiệu YALY được xây dựng 15 năm qua đã bị “ngắt dòng” với sân chơi quốc tế.

Vài show của thời trang YALY: Năm 2015 ra mắt bộ sưu tập mới bằng một show diễn đậm nét văn hóa Hội An trong kiến trúc nhà cổ, tạo sự giao lưu giữa Hội An và thế giới; cuối năm 2017 được chọn tổ chức trình diễn thời trang phục vụ các vị khách của Hội nghị Thượng đỉnh APEC với sự kết hợp hài hòa trang phục truyền thống Âu - Á; tháng 1.2019, ra mắt bộ sưu tập “Khu vườn phương Đông”, kết quả hợp tác giữa hai nhà thiết kế Casper Bosman đến từ Nam Phi và Trịnh Diễm Quỳnh - Giám đốc YALY Couture…

Mấy năm trước, YALY đưa nhân viên ra nước ngoài học thiết kế, quản lý công nghệ may đo, hợp tác với các nhà thiết kế nước ngoài để tiệm cận thị trường thế giới theo cách riêng.

“May mắn là công ty đã có hướng đi rõ ràng. Chúng tôi thường xuyên mời các nhà thiết kế của các nước về làm việc, năm nào cũng tổ chức trình diễn thời trang” - chủ thương hiệu thời trang YALY cho biết.

Hơn năm qua, gần 600 nhân viên tại các cơ sở của YALY không có việc làm. “Tôi đã nghĩ đến việc chuyển sang nhận hàng may công nghiệp để giải quyết trước mắt nhu cầu đời sống cho họ. Để chuyển sang may hàng công nghiệp, công ty phải chuyển đổi toàn bộ trang thiết bị lâu nay chỉ chuyên may thời trang, đó là cái khó trước nhất.

Cái khó thứ hai là phải cải tạo cơ sở vật chất, nhà xưởng phù hợp với công việc mới. Đã có thời gian công ty tìm được nguồn khách hàng qua internet, hợp đồng cũng có nhưng rất ít, khi hoàn thiện sản phẩm lại không có đường chuyển gửi ra nước ngoài vì các hãng hàng không đã đóng cửa để phòng dịch. Chúng tôi trăn trở rất nhiều nhưng vẫn không có lối thoát” - bà Diễm Quỳnh nói.

Dù chưa có lối thoát nào, nhưng bà Diễm Quỳnh cho biết, công ty vẫn lập kế hoạch cho thời gian tới và trong khi chờ du khách quốc tế có thể quay trở lại, mọi công việc phải được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho cơ hội mới. Kế hoạch là tháng 6.2022, công ty sẽ cùng với TP.Hội An tổ chức một cuộc trình diễn thời trang để chào đón du khách trở lại.

Khi nào du khách quốc tế trở lại vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Dù vậy, niềm hy vọng về sự phục hồi của ngành du lịch vẫn là niềm tin của chủ thương hiệu thời trang YALY và cả cộng đồng doanh nghiệp Hội An.