Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền

Ngày 17/5, cán bộ Agribank chi nhánh huyện Phước Sơn đã nhanh trí giúp người dân ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển 200 triệu đồng.

Agribank cảnh báo khách hàng thận trọng, tránh các thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: VIỆT QUANG

Khách hàng H.T.S trú tại xã Phước Kim (Phước Sơn) đến Agribank chi nhánh huyện Phước Sơn để rút tiền tiết kiệm, đồng thời chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản một cá nhân mở tại Chi nhánh Ngân hàng Kỹ thương.

Đón tiếp và tư vấn khách hành là giao dịch viên Phan Thị Quỳnh Nhi. Qua trao đổi, khách hàng H.T.S cho biết chuyển tiền cho con làm nhà, tuy nhiên qua quan sát, chị Nhi nhận thấy khách hàng có nhiều biểu hiện bất thường. Là cán bộ đã được trang bị kiến thức phòng chống tội phạm trong thanh toán, đặc biệt đã đọc nhiều bài viết cảnh báo tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, chị Nhi nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo nên quyết định hỏi chuyện khách hàng để tìm hiểu thêm. Chị Nhi kể về tình huống mình bắt chuyện với khách hàng: “Dạ, cô S. chuyển tiền cho con làm nhà ạ? Do bữa nay có nhiều người bị lừa nên con hỏi kỹ. Bọn lừa đảo họ giả danh đủ thứ hết á cô”. Nghe thế bà S. trả lời: “Cô chuyển tiền cho công an nếu không họ bắt giam cô để điều tra…”. Thấy vậy, chị Nhi tin đây là vụ lừa đảo, chị nói: “Nếu là công an thật thì họ mời cô lên trụ sở để làm việc chứ không có chuyện liên hệ qua điện thoại và nói cô chuyển tiền. Cô bị lừa rồi ạ”.

Sau một hồi chuyện trò, bà S. chia sẻ thêm: “Đối tượng yêu cầu cô tuyệt đối không tiết lộ thông tin gì cho nhân viên ngân hàng và dọa nạt bắt cô phải chuyển tiền nhanh”. Sau đó đối tượng liên tục điện thoại thúc giục, mỗi lần gọi là một số khác nhau (tổng cộng 11 số điện thoại gọi đến trong khoảng thời gian hơn 1 giờ đồng hồ với hơn 40 cuộc gọi).

Sau khi được chị Nhi giải thích và phân tích cụ thể, bà S. mừng rỡ thốt lên: “May quá, tiền tích cóp của tôi vẫn còn, không gặp được cô thì tôi đã mất sạch, cảm ơn cán bộ giao dịch của Agribank chi nhánh huyện Phước Sơn”.

Qua câu chuyện trên, Agribank Quảng Nam khuyến cáo khách hàng, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác; tuyệt đối không thực hiện và làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cơ quan công an, cơ quan thuế, ngân hàng… đe dọa, yêu cầu chứng minh tài chính, chuyển tiền vào tài khoản, đăng nhập đường link lạ... qua điện thoại, mạng xã hội. Đây là hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.