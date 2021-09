PC Quảng Nam khắc phục nhanh sự cố do ảnh hưởng bão số 5

(QNO) - Bão số 5 suy yếu khi vào đất liền, tuy nhiên, ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong các ngày 11 - 12.9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa to và gió lớn, làm ảnh hưởng đến hệ thống điện trên địa bàn.

Với tinh thần xung kích, kịp thời ứng phó trong mọi tình huống, CBCNV PC Quảng Nam đã khắc phục nhanh các sự cố, đến hơn 19h ngày 12.9 đã cấp điện trở lại kịp thời cho người dân trên địa bàn.

Điện lực Núi Thành khẩn trương khắc phục sự cố trong đêm. Ảnh: Điện lực Núi Thành

Bão số 5 đã làm 39 xã, phường, 581 trạm biến áp và 49.597 khách hàng bị mất điện, trong đó tập trung ở khu vực Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành, Đại Lộc, Tam Kỳ, Đông Giang.

Ở một số khu vực miền núi đã diễn ra tình trạng sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông nên việc kiểm tra, thống kê chi tiết gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Điện lực các địa phương đã chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai, huy động nhanh nhất nhân lực để triển khai công tác kiểm tra và xử lý thiệt hại do mưa bão.

Ngay sau bão, mặc dù mưa rất lớn và trên diện rộng nhưng PC Quảng Nam đã nhanh chóng cử lực lượng triển khai nhanh khôi phục phụ tải. Lãnh đạo PC Quảng Nam đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để nắm bắt tình hình, chỉ đạo, động viên lực lượng khôi phục cấp điện cho khách hàng.

Lãnh đạo công ty có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác khắc phục sự cố. Ảnh: Điện lực Hội An

Ông Võ Anh Hùng - Trưởng ban PCTT&TKCN, Phó Giám đốc PC Quảng Nam cho biết: xác định bão số 5 có mức độ ảnh hưởng lớn, nên trước đó, công ty đã chỉ đạo các đơn vị, phòng ban dự phòng chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị dự phòng; chằng chống nhà cửa, kho và néo tạm các vị trí yếu và đặc biệt là công tác phát quang hành lang tuyến.

Ngay sau bão tan, các đơn vị đã khẩn trương ra quân, làm trong đêm để kiểm tra, thống kê và lên phương án xử lý sự cố; phấn đấu khôi phục sớm nhất hệ thống lưới điện hư hỏng, trong đó sẽ ưu tiên cho những khu vực trung tâm hành chính trước.

Công nhân Điện lực Hiệp Đức triển khai khắc phục sự cố tại xã vùng cao Phước Kim (Phước Sơn) khu vực bị cô lập. Ảnh: Điện lực Hiệp Đức

Đến 19h 47 ngày 12.9, PC Quảng Nam đã khôi phục toàn bộ hệ thống lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn cho khách hàng trên địa bàn. Trong ngày 13,9, các Điện lực tiếp tục ra quân kiểm tra công tác an toàn điện trong nhân dân và những khu vực bị cô lập; đặc biệt tập trung nhân lực phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm những điểm nóng trong vi phạm hành lang an toàn lưới điện.