Thị trường giỏ quà tết năm nay rất phong phú, cả giỏ quà thiết kế sẵn và thiết kế theo yêu cầu của khách hàng với nhiều mức giá khác nhau. Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của xứ Quảng được đưa vào giỏ quà tết.

Phong phú giỏ quà tết tại siêu thị Co.opmart Tam Kỳ. Ảnh: C.N

OCOP House Hội An (đường Cửa Đại, Hội An) đưa ra thị trường bộ sưu tập giỏ quà Tết Quý Mão 2023 gồm: tết thân tình, tết sum vầy, tết bình an, tết thịnh vượng…, giá từ 300 nghìn đồng đến hơn 1,5 triệu đồng, tạo điều kiện cho khách hàng chọn lựa phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Ví như giỏ quà tết thân tình có giá 299 nghìn đồng gồm hạt dưa, các loại mứt; giỏ quà tết sum vầy (giá 399 nghìn đồng) gồm hạt hướng dương, mứt, rượu, trà…

Hầu hết sản phẩm trong giỏ quà tết của OCOP House Hội An là sản phẩm xuất xứ Quảng Nam. Theo đại diện OCOP House Hội An, giỏ quà tết của cơ sở hướng đến quảng bá giá trị sản phẩm OCOP, đặc sản và các nông sản địa phương đến người tiêu dùng, như: rượu lòn bon Tiên Phước, bánh chưng bà Ba Hội, nước mắm Cửa Khe, bánh tráng Đại Lộc…

OCOP House Hội An còn có các dịch vụ đi kèm như miễn phí hoặc hỗ trợ phí vận chuyển, thiết kế giỏ quà theo yêu cầu và cung cấp các sản phẩm bán lẻ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng vào dịp tết.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (xã Đại An, Đại Lộc) mua giỏ quà tết tại OCOP House Hội An tặng người thân cho biết, chị hài lòng khi cửa hàng có nhiều sản phẩm để chọn lựa, các bạn tư vấn nhiệt tình nên chị mua được giỏ quà ưng ý, chủ yếu là các sản phẩm thủ công và sản phẩm địa phương.

Tết này, các siêu thị mini, tiệm tạp hóa, cơ sở sản xuất… trong tỉnh đều thiết kế sẵn những giỏ quà tết hoặc thiết kế giỏ quà theo yêu cầu của khách hàng. HTX nhàu Bestone (Tam Kỳ) đưa ra thị trường giỏ quà giá 450 nghìn đồng với các sản phẩm tự sản xuất gồm: bánh quy hạnh phúc (làm từ nhàu), chum rượu nhàu, trà hoa sen, trà nhàu. Hay như vườn ổi Hồ Lộc (Đại Lộc) có giỏ quà tết làm từ các sản phẩm cây nhà lá vườn như mứt gừng, mứt bưởi, rượu ổi…

Bà Nguyễn Thị Vi - Tổ trưởng Tổ marketing siêu thị Co.opmart Tam Kỳ cho biết, tết này hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra đã đưa lên kệ 40 mẫu giỏ quà tết, là sự kết hợp nhiều dòng sản phẩm của các thương hiệu trong nước và quốc tế, đặc biệt là dòng hàng nhãn riêng Co.op. Trong đó có đến 3 triệu giỏ quà tết được chiết khấu đến 15% so với giá gốc khi khách hàng đặt với số lượng lớn. Sản phẩm chính trong giỏ quà tết là bánh, mứt, kẹo, cà phê, dầu, nước mắm, các loại hạt… Đến nay đã có nhiều đơn vị đặt hàng giỏ quà tết tại siêu thị với số lượng lớn để làm quà tặng nhân viên, đối tác...