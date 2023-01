Sức mua chậm, thị trường tết kém sôi động

(QNO) - Từ sau 20 tháng Chạp, nhiều sản phẩm hàng hóa được đưa ra thị trường tiêu thụ, phục vụ nhu cầu của người dân nhưng thời điểm này sức mua vẫn chưa sôi động.

Đến thời điểm hiện tại sức mua hàng hóa tết vẫn chưa như kỳ vọng. Ảnh: V.L

Sức mua không cao

Siêu thị HeHe Mart (phường Điện An, Điện Bàn) những ngày này bắt đầu đông khách. Nhiều mặt hàng thực phẩm khô, kẹo, mứt... đã được bày bán tại vị trí thuận lợi cho khách hàng chọn lựa. Trong khoảng một tuần trở lại đây, doanh số bán hàng của siêu thị tăng hơn 20%.

Tại một số siêu thi như Miền Trung, U Mart (Đại Lộc), Winmart+ (Hội An)… mặc dù hàng hóa dồi dào nhưng sức mua cũng chưa tăng mạnh, kể cả các mặt hàng bánh kẹo hoặc đồ gia dụng, những mặt hàng được mua sắm nhiều trong dịp tết.

Khảo sát các hệ thống chợ, siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh cho thấy, từ sau 20 tháng Chạp sức mua dần khởi sắc. Một số mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm khô được người dân mua sắm nhiều hơn; riêng với các loại thực phẩm, cá, thịt… chưa có biến động lớn.

Một tiểu thương chợ Vĩnh Điện (Điện Bàn) cho biết, so với mọi năm sức mua hiện tại khá thấp, dù giá cả không có biến động lớn. Các loại thịt heo, bò, gà, vịt… chỉ tăng dao động khoảng 10 nghìn đồng/kg, thậm chí các loại xương heo rẻ hơn ngày thường từ 10 – 20 nghìn đồng/kg.

Các mặt hàng thiết yếu vẫn bình ổn giá

Không chỉ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng áo quần, giày dép, hoa, cây cảnh… mức giá vẫn không quá cao so với ngày thường. Một số điểm bán hoa, cây cảnh TP.Hội An và thị xã Điện Bàn, dù số lượng cung ứng thị trường ít hơn mọi năm do ảnh hưởng thời tiết, nhưng đến hết ngày 24 tháng Chạp sức tiêu thụ vẫn khá chậm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sức mua hàng tết năm nay thấp như hạ tầng thương mại ngày càng hoàn thiện với sự xuất hiện của nhiều hệ thống bán lẻ, siêu thị mini… dẫn đến sự phân tán người mua. Đặc biệt, lương thưởng tết của nhiều cơ quan, doanh nghiệp năm nay không cao, thậm chí từ cuối năm 2022, một số doanh nghiệp sản xuất lớn đã phải sa thải công nhân do không còn đơn hàng sản xuất, khiến chi tiêu của người dân eo hẹp.

Tăng cường quản lý hàng hóa

Một tín hiệu khá tích cực của thị trường năm nay là lượng cung hàng hóa tiêu dùng khá dồi dào, bên cạnh hàng hóa có nguồn gốc trong và ngoài nước, các sản phẩm OCOP, khởi nghiệp... được bày bán nhiều càng làm cho thị trường hàng hóa Tết Quý Mão thêm đa dạng.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, từ đầu tháng 12/2022, các siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh, các chợ đã bắt đầu chuẩn bị nguồn hàng hóa lớn cung ứng cho thị trường tết như thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát, hàng may mặc... Vì vậy, đến nay hàng hóa không chỉ đủ cho thị trường mà còn bắt mắt về chủng loại, mẫu mã và đảm bảo chất lượng.

Thị trường hoa, cây cảnh tết năm nay kém sôi động

Ông Đặng Bá Dự - Giám đốc Sở Công Thương khẳng định, qua kiểm tra, theo dõi đến nay không có tình trạng đầu cơ, găm hàng, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân vẫn ổn định.

Nhằm phòng ngừa, hạn chế những biến động của thị trường, nhất là tình trạng đầu cơ tăng giá bất hợp lý, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, từ cuối năm 2022, Sở Công Thương đã tăng cường theo dõi, nắm tình hình cung cầu thị trường, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường.

Sở Công Thương cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có kế hoạch đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng dịp trước, trong và sau tết; kiểm soát chất lượng, số lượng, tránh gian lận trong kinh doanh; thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

Dịp cuối năm cũng là thời điểm dễ xuất hiện các loại hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được đưa ra thị trường tiêu thụ. Mới đây, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 230 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng (hàng điện tử cấm nhập khẩu), trị giá hơn 400 triệu đồng đang được vận chuyển qua địa bàn huyện Nam Giang.

Theo ông Lương Việt Tịnh – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh, từ ngày 25/11/2022 đơn vị đã tăng cường ra quân kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, áo quần, bánh, mứt, hạt dưa…, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hoạt động gian lận thương mại.

“Công tác kiểm tra, kiểm soát sẽ được chúng tôi triển khai liên tục trước, trong và sau tết. Trong những ngày tết đơn vị bố trí lực lượng trực, nắm tình hình, kịp thời xử lý những vụ việc nóng phát sinh, góp phần mang đến một cái tết vui vẻ, an toàn cho người dân” - ông Tịnh nói.