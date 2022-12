Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

Gần đây, tình hình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh khá phức tạp. Một số tổ chức, cá nhân khi thi công nhà cửa, công trình, trồng cây công nghiệp, lắp đặt biển… đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Công ty Điện lực Quảng Nam tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp cho chủ phương tiện xe cẩu. Ảnh: Đ.H

Vào cuối tháng 11/2022, trong quá trình kiểm tra hiện trường, nhóm công tác của Điện lực Quế Sơn đã phát hiện gia đình ông N.C. (ở thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) đang xây dựng công trình nhà ở cách đường dây trung thế 22kV chỉ khoảng 1m theo phương thẳng đứng, có nguy cơ gây cháy nổ nếu va chạm với đường dây điện.

Điện lực Quế Sơn đã tiến hành treo biển báo an toàn điện, đồng thời lập biên bản hiện trường và hướng dẫn chủ nhà, đơn vị thi công tuân thủ khoảng cách an toàn điện (quy định ít nhất 2m đối với dây dẫn không có bọc cách điện) trong quá trình xây dựng.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với điện lực địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát quang hành lang bảo vệ an toàn lưới điện trên địa bàn quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn điện, không vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây điện, không cản trở, gây khó khăn trong công tác chặt, tỉa phát quang hành lang tuyến của ngành điện theo quy định, đặc biệt trong trường hợp xảy ra sự cố cần phải xử lý để khôi phục việc cấp điện cho nhân dân.

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 50 vụ vi phạm hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp, trong đó chủ yếu vi phạm thi công công trình, xâm phạm và đốn cây ngã đổ vào đường dây điện...

Các vụ vi phạm chủ yếu do nhận thức của người dân về bảo vệ hành lang an toàn điện còn hạn chế, người dân chưa nắm được mức độ nguy hiểm khi xây dựng công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Công tác quản lý nhà nước về xây dựng công trình và sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng với chính quyền địa phương đôi lúc còn chưa chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý các vi phạm, dẫn đến vẫn còn xảy ra nhiều vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

PC Quảng Nam đang quản lý, vận hành khối lượng lớn lưới điện, trải rộng trên nhiều địa hình, trong đó có khu vực rừng núi, đặc biệt đi qua nhiều khu vực trồng cây công nghiệp như cao su, keo lá tràm, quế...

Hàng năm, vào mùa khai thác keo lá tràm, nhiều chủ rừng trồng đã đốn cây để va quẹt vào đường dây. Trong mùa dông sét, mưa gió, nhiều cây ngã đổ vào đường dây điện gây sự cố, ảnh hưởng đến việc cấp điện an toàn, liên tục.

Sự cố gãy trụ điện trung áp do người dân chặt cây làm ngã vào đường dây. Ảnh: Đ.H

Trước thực trạng đó, PC Quảng Nam triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong năm 2022, công ty đã điều động hơn 6.500 công nhân phát quang hàng nghìn ki lô mét hành lang tuyến điện. PC Quảng Nam xử lý an toàn 105 điểm nóng bảo vệ hành lang lưới điện.

Công ty còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện theo các nội dung quy định của pháp luật, in gửi 5.000 tờ rơi tuyên truyền đến người dân (gồm cả các chủ rừng cây, chủ phương tiện xe cẩu, xe tải, xe nâng…).

Các đơn vị điện lực đã gửi thông báo an toàn điện trực tiếp đến các chủ sở hữu công trình, nhà ở trong hành lang an toàn lưới điện biết để không cơi nới, vi phạm hành lang an toàn và phòng tránh tai nạn điện... Đối với các trường hợp người dân tự đốn cây ngã đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện, điện lực khu vực lập hồ sơ đề nghị chính quyền xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 17/2022/NĐ-CP.