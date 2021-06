Thận trọng trong đón khách nhập cảnh cách ly có thu phí

Việc tổ chức đón khách cách ly tập trung có thu phí đối với công dân hồi hương cùng một số chuyên gia vừa là nghĩa cử nhân văn vừa giúp nhiều cơ sở lưu trú có nguồn kinh phí để cầm cự trong mùa dịch Covid-19 và lan tỏa thêm thương hiệu du lịch địa phương.

Tổ chức cách ly tập trung có thu phí giúp một lượng lao động ngành du lịch giữ được việc làm ổn định trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Ảnh: Q.T

Lợi ích kép

Tháng 4.2020, khách sạn ÊMM Hội An là đơn vị đầu tiên tình nguyện đăng ký đón khách nhập cảnh có thu phí. Từ công tác vận hành thử nghiệm hiệu quả trên, đến nay đã có thêm nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh được phép thực hiện mô hình này.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin, Hội An đang tổ chức đón hơn 2 nghìn người về từ nước ngoài. Trước đó, các cơ sở lưu trú cũng hoàn thành cách ly có thu phí cho 1.761 khách.

“Qua các đợt đón cũng có một số trường hợp trục trặc về sinh hoạt do tâm lý, con nhỏ…; còn về an toàn dịch bệnh được đảm bảo. Chúng tôi hy vọng những công dân trên sẽ quay lại với Hội An trong chuyến du lịch để khám phá nơi đã đón họ lúc ngặt nghèo” - ông Nguyễn Văn Lanh chia sẻ.

Việc tổ chức đón khách cách ly cũng mang lại một nguồn thu cho các đơn vị du lịch để cầm cự trong bối cảnh doanh thu từ hoạt động lưu trú du lịch liên tục bị gián đoạn. Trung bình mỗi trường hợp nhập cảnh chi trả khoảng 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người tùy vào điều kiện tại nơi cách ly.

Ông Lê Thái Vũ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tơ lụa Quảng Nam, chủ đầu tư khách sạn Lụa cho hay: “Nhờ vào việc đón khách cách ly có thu phí này mà chúng tôi giữ được việc làm cho hơn 150 nhân viên của đơn vị.

Ngoài ra, các dịch vụ cung cấp nhu yếu phẩm vệ tinh từ cộng đồng cũng được hưởng lợi khi có nguồn cầu tiêu thụ lớn, ổn định. Việc đón khách cách ly bài bản thời gian qua cũng giúp Quảng Nam trở thành một trong những hình mẫu về việc đón người nhập cảnh về nước tránh dịch”.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục đồng ý cho 3 resort lớn, cách xa khu dân cư ở Hội An được phép đón khách cách ly tập trung có thu phí bao gồm: Palm Garden Resort, Victoria Hội An, Koi Resort & Spa Hội An.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 14 đơn vị được phép đón khách cách ly tập trung có thu phí. Việc vận hành trơn tru công tác cách ly có thu phí khách nhập cảnh này cũng là một bước chuẩn bị cho việc đón dòng khách có “hộ chiếu vắc xin” sớm nhất có thể trong thời gian tới khi được phép.

Thận trọng vì an toàn cộng đồng

Tạo điều kiện tối đa cho cơ sở lưu trú đón khách cũng như công dân ở nước ngoài được hồi hương, tuy nhiên các đơn vị quản lý trên địa bàn tỉnh cũng hết sức thận trọng trong việc bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Hiện nay, người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách cách ly đã được tiêm mũi vắc xin đầu tiên để yên tâm hơn trong công việc.

à Ngô Thị Kim Anh - Quản lý khách sạn ÊMM Hội An cho biết, thời gian qua đơn vị tuân thủ nghiêm quy định không đón du khách thông thường mà chỉ đón khách cách ly và các đợt đón cách nhau ít nhất 24 giờ để công tác vệ sinh, khử trùng được đảm bảo.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay: “Từ việc tổ chức đón khách cách ly hiệu quả, một số khách sạn khác cũng đăng ký được đón khách dạng này. Tuy nhiên, UBND tỉnh rất thận trọng và chỉ xem xét đồng ý cho các cơ sở đáp ứng tất cả điều kiện trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay. Các đợt đón khách cũng được phân bổ hợp lý chứ không thể diễn ra dồn dập vào một khu vực phạm vi nhỏ như Hội An được”.

Theo ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, thời gian qua vì áp lực xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 nên một số tỉnh thành đã phải tạm dừng việc đón khách nhập cảnh có thu phí. Trong bối cảnh đó, Quảng Nam vẫn linh hoạt tạo điều kiện để thực hiện công tác này một phần cũng để “chia lửa” với các địa phương bạn.

“Một điều khá may mắn là đến nay, tất cả trường hợp cách ly có thu phí tại Hội An đều âm tính với Covid-19. Điều này cũng xuất phát một phần từ việc các công dân phải có giấy chứng nhận an toàn với dịch bệnh trước khi nhập cảnh. Nói như vậy để thấy các khách sạn phải tiếp tục hết sức thận trọng bởi chỉ cần sơ suất nhỏ khiến dịch bệnh bùng phát thì lợi bất cập hại” - ông Lê Ngọc Tường nói.