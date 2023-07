Tiết kiệm điện mùa nắng nóng: Hành động nhỏ, lợi ích lớn

Trong mùa nắng nóng năm nay, nhiều hộ gia đình và các đơn vị điện chiếu sáng công cộng Quảng Nam đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện theo phong trào tiết kiệm điện do Bộ Công Thương phát động.

PC Quảng Nam không ngừng sửa chữa nâng cấp lưới điện. Ảnh: P.V

Tiết giảm đèn chiếu sáng

Từ đầu tháng 5/2023, giá bán lẻ điện đã được điều chỉnh tăng bình quân 3%. Những đợt nắng nóng kéo dài cũng kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện tăng. Do đó, không chỉ các hộ dân mà các cơ sở kinh doanh cũng bắt đầu tính toán các phương án tiết kiệm điện (TKĐ).

Với phương châm “ra tắt, vào mở” và hạn chế đến mức thấp nhất việc bật cùng lúc nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm, gia đình ông Nguyễn Toàn (phường Cẩm Phô, TP.Hội An) sử dụng điện sinh hoạt khá tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Nguyễn Toàn cho biết: “Ngày trước, mỗi tháng gia đình tôi phải chi trả khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng tiền điện. Sau khi tiếp cận các giải pháp TKĐ mà nhân viên Điện lực Hội An hướng dẫn, gia đình tôi đã thay mới hoàn toàn bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn LED cũng như tắt các thiết bị không cần thiết.

Tôi còn sử dụng tính năng cài đặt ngưỡng trên App EVNCPC để cảnh báo khi sản lượng điện tiêu thụ vượt ngưỡng đặt trước, từ đó gia đình có kế hoạch sử dụng điện tối ưu hơn. Giờ đây trung bình mỗi tháng tiền điện gia đình tôi tiết kiệm được từ 200 - 300 nghìn đồng”.

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại Hội An cũng áp dụng nhiều giải pháp TKĐ mang lại hiệu quả cao. Công ty Chiếu sáng công cộng Hội An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: cắt giảm sản lượng điện nhưng vẫn đảm bảo thời gian chiếu sáng hợp lý vào ban đêm, nhất là đối với các hệ thống chiếu sáng đường phố, công viên, quảng trường…

Riêng hệ thống chiếu sáng giao thông được điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với trước đây; giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít... Điện lực Hội An cũng vận động các nhà máy, cơ sở sản xuất lớn sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký, điều chỉnh sử dụng điện an toàn và hợp lý.

Theo ông Nguyễn Anh - Giám đốc Điện lực Hội An, gần đây do số ngày nắng nóng cao điểm, sản lượng tiêu thụ điện của toàn thành phố tăng 42,44% so với cùng kỳ năm 2022. Do vậy, để đảm bảo cung ứng điện thường xuyên và liên tục, Điện lực Hội An phối hợp các cấp chính quyền và các hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch vận động người dân và doanh nghiệp hưởng ứng TKĐ bằng những hành động thiết thực.

Còn ở TP.Tam Kỳ, Công ty CP Dịch vụ công ích đô thị Tam Kỳ đã thực hiện giảm 50% công suất chiếu sáng tại các đoạn đường có 2 làn chiều; giảm 30% công suất chiếu sáng sau 22h; tắt tất cả hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí không cần thiết. Công ty còn điều chỉnh chế độ vận hành chiếu sáng bật trễ và tắt sớm, ưu tiên vận hành hệ thống đèn LED thay thế cho các loại đèn chiếu sáng cao áp trước đây.

Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chiếu sáng nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động. Chỉ tính riêng trong tháng 6/2023, toàn bộ hệ thống chiếu sáng của thành phố tiết kiệm được gần 90.000kWh, tương đương giảm 16% so với tháng 5/2023, tiết kiệm khoảng 188 triệu đồng cho ngân sách nhà nước.

Vận hành hiệu quả

Theo Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam), trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm cung ứng trên địa bàn tỉnh đạt 1.182,83 triệu kWh, tăng 2,32% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, công suất tiêu thụ cực đại (Pmax) toàn tỉnh đã đạt 423MW (trong ngày 23/5/2023, vượt kỷ lục từ trước đến nay), tăng hơn 21MW so với cùng kỳ năm 2022. PC Quảng Nam tiếp tục thực hiện vận hành hiệu quả các nguồn điện phân tán, thực hiện điều hòa các nguồn điện mặt trời mái nhà. Đồng thời có phương án vận hành lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định.

Các đơn vị điện lực trực thuộc PC Quảng Nam tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại, nguy cơ khiếm khuyết của các đường dây, thiết bị, đặc biệt lưu ý các trạm biến áp phân phối, đường dây quá tải hoặc có nguy cơ đầy tải trong mùa nắng nóng 2023 để hoán chuyển nâng công suất, cân pha, sang tải kịp thời.

PC Quảng Nam tăng cường kiểm soát công tác cắt điện phục vụ thi công các công trình xây dựng, sửa chữa lưới điện với chủ trương giảm tối đa thời gian mất điện cho khách hàng sử dụng điện. Đối với những khách hàng sản xuất công nghiệp, qua vận động của PC Quảng Nam, đã có 122 khách hàng thỏa thuận điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện.

Công ty đã chủ động thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, cần bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế vận hành các thiết bị điện có công suất lớn (như máy nghiền, máy nén khí…), đồng thời về lâu dài cần cải tiến hoặc thay thế các thiết bị cũ bằng các thiết bị có hiệu suất cao hơn.