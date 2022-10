Trầm lắng thị trường đất nền Điện Bàn

Trái với những dự đoán đầu năm, thị trường bất động sản các địa phương phía bắc Quảng Nam đang rơi vào trạng thái trầm lắng, nhiều dự án đất nền không có giao dịch hoặc giao dịch khá chậm.

Mặc dù nhiều dự án đã hoàn thiện về hạ tầng nhưng vẫn không có khách hàng giao dịch. Ảnh: V.L

Khan hiếm nguồn tiền

Sau những “chộn rộn” hồi tháng 9, dự án Khu dân cư Nam Điện An (Điện Bàn) bỗng vắng lặng, các dãy bàn mời chào khách mua đất không còn xuất hiện vào mỗi chiều. Cách đó không xa, một số dự án đất nền của Công ty DHTC (xã Điện Thắng Bắc, Điện Bàn) cũng khá trầm lắng.

Ông Phan Thịnh, một môi giới đất cho biết, khoảng 3 tháng gần đây rất ít khách hàng liên hệ. Tại dự án Khu đô thị Điện Thắng số 1, lượng giao dịch hầu như không có mặc dù giá đã giảm 5 - 10% so với đầu năm.

“Ở khu này bình quân khoảng 20 triệu đồng/m2, lô rẻ hơn giá cũng 18,5 triệu/m2, so với trước đây giá này giảm khá nhiều vì khi mua vào đã 19,5 triệu/m2. Bây giờ đầu tư, nếu vài bữa nữa khi nhà cửa mọc lên nhiều lợi nhuận sẽ gia tăng” - ông Thịnh nói.

Tuy vậy, ông Thịnh cũng thừa nhận rất ít người quan tâm. Theo quy hoạch, Khu đô thị Điện Thắng số 1 rộng gần 10ha, tổng cộng 368 lô đất nền, tuy nhiên hiện mới bán khoảng 200 lô, các lô phía bắc sát đường 33 nối dài chưa giao dịch.

Điện Bàn là địa phương có nhiều dự án bất động sản đã và đang mở bán. Một số dự án phía đông như Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Điện Dương, ven sông Cổ Cò… sau thời gian “chộn rộn” thì nay “đóng băng” hoàn toàn.

Không ít nhà đầu tư thứ cấp bị chôn vốn do chủ dự án chưa có “sổ đỏ” hoặc khách hàng không quan tâm. Chưa kể, những “lùm xùm” liên quan đến một số dự án bất động sản trên địa bàn thời gian qua cũng khiến nhà đầu tư dè dặt.

Ông Lê Đình Duy (một môi giới đất tại khu vực Điện Bàn, Đà Nẵng) cho biết, hiện tại tìm kiếm được khách hàng chịu bỏ tiền đầu tư rất khó khăn. Ngoài nguồn tiền khan hiếm do ngân hàng siết chặt nguồn vay thì tâm lý nhà đầu tư cũng thận trọng hơn, nhất là với một số dự án thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện…

“Tôi đang chào bán một số nền tại dự án khu phố 5 giá chỉ 17 triệu đồng/m2 nhưng cũng không có khách hàng quan tâm” - ông Duy kể.

Ảnh: V.L

Tính đến hết quý III/2022, khu vực Điện Bàn, Hội An và Đà Nẵng có 13 dự án bất động sản đất nền được mở bán, cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 lô, giảm 17,2% so với quý trước. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại Điện Bàn và các vùng phụ cận (chiếm 59% tổng cung toàn thị trường).

Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung ở mức trung bình thấp, đạt khoảng 240/600 nền bán ra thị trường, tăng 92% so với quý II/2022 (số còn lại tập trung chủ yếu ở Đà Nẵng, khoảng 360 sản phẩm).

Thị trường giá sơ cấp không có nhiều biến động so với giai đoạn mở bán trước đó, thị trường thứ cấp khá trầm lắng, chưa có dấu hiệu hồi phục, mặt bằng giá bán ghi nhận giảm đáng kể so với quý trước, mức giảm trung bình 3 - 5%. Cá biệt, ở một số dự án, mức giá giảm dao động khoảng 3 - 10%.

Thận trọng thị trường cuối năm

Khảo sát sơ bộ, đa phần khách hàng mua đất dự án để đầu tư, nhu cầu mua ở rất ít. Vì vậy, khi ngân hàng siết chặt tín dụng, tăng lãi suất đồng nghĩa thị trường bất động sản cũng lao đao do nguồn tiền khan hiếm.

Thực tế cho thấy, bất động sản “đóng băng”, không chỉ nhà đầu tư ôm hàng, một số dự án đất nền cũng ảnh hưởng do thiếu hụt nguồn vốn. Chủ đầu tư một dự án bất động sản tại Điện Bàn cho biết phải tạm dừng thi công vì nguồn vốn huy động khó khăn.

Dù vậy, trên các trang mạng chuyên về bất động sản, nhiều quảng cáo về cơ hội đầu tư đất nền vẫn khá rôm rả, càng nghịch lý hơn là giá chào mời vẫn cao ngất ngưởng, nguyên nhân do giá mua vào cao. Mới đây, tại dự án Nam Điện An chênh lệch số tiền đấu giá so với khởi điểm tăng bình quân 31%, không ít lô mức đấu giá mua vào đã gần 22 triệu đồng/m2 (diện tích 132m2).

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2022 được Tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA (DKRA Group) công bố mới đây đã đưa ra nhận định thận trọng về thị trường nhà đất những tháng còn lại của năm 2022.

Dù lạc quan về sức hồi phục của thị trường bất động sản nhưng DKRA cũng thừa nhận những khó khăn sẽ ngày càng lớn, kể cả một số dự án đất nền mở bán mới triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng như thanh toán theo tiến độ nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Theo dự báo của DKRA Group, những tháng cuối năm nguồn cung mới của phân khúc đất nền sẽ dao động từ 700 - 800 lô, tập trung chủ yếu tại thị trường Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam.

Sức cầu chung toàn thị trường trong quý IV/2022 sẽ không có nhiều thay đổi so với quý III/2022 do ảnh hưởng của lạm phát, tăng lãi suất và sự phục hồi chậm của nền kinh tế địa phương. Riêng các sản phẩm sơ cấp có mức giá tăng nhẹ ở một số dự án đã hoàn thiện pháp lý. Trong đó thanh khoản thị trường thứ cấp tiếp tục duy trì ở mức trung bình, mặt bằng giá không có nhiều biến động so với quý III/2022.