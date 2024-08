Xã hội Thủy điện A Vương diễn tập ứng phó thiên tai trước mùa mưa bão 2024 (QNO) - Để tăng cường tính chủ động, sẵn sàng trong công tác ứng phó thiên tai và vận hành hồ chứa thủy điện A Vương, kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra, Công ty CP Thủy điện A Vương vừa tổ chức diễn tập công tác ứng phó thiên tai và vận hành hồ chứa thủy điện A Vương năm 2024.

Công tác chuẩn bị, thông qua các nội dung trước buổi diễn tập. Ảnh: V.L

Buổi diễn tập với sự tham gia phối hợp và chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN), Sở Công Thương, UBND xã Mà Cooih (Đông Giang), đại diện lãnh đạo Công ty CP Thủy điện A Vương, các phòng ban, phân xưởng, Tổ vận hành hồ - đập, đội xung kích PCTT&TKCN công ty.

Diễn tập mở cửa van cung xả tràn hồ Thủy điện A Vương. Ảnh: V.L

Công tác tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai và vận hành hồ chứa năm 2024 được thực hiện đầy đủ các hạng mục gồm: ứng phó với đợt mưa lũ xảy ra thực tế trên lưu vực hồ chứa, công tác phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, phối hợp giữa các đơn vị liên quan, công tác báo cáo, thông tin cảnh báo tuân thủ theo quy định, quy chế phối hợp đã được ban hành.

Diễn tập mở cửa van cung, xả tràn hạ mực hồ để đón lũ, giảm lũ cho hạ du. Ảnh: V.L

Theo phương án diễn tập, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty CP Thủy điện A Vương nhận được bản tin của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, cảnh báo thời tiết có khả năng gây mưa lũ lớn trong vòng 24 đến 48 giờ đến, có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến hạ du trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn. Qua theo dõi quan trắc trên lưu vực hồ chứa thủy điện A Vương đang có mưa, dòng chảy về hồ đang tăng có khả năng dòng chảy đến hồ với lưu lượng vượt 450m3/s (xuất hiện lũ về hồ). Nhận được lệnh từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam yêu cầu thực hiện chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du theo quy định.

Quá trình diễn tập giả định xảy ra các tình huống như: hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ thấp nhất; kẹt cửa van xả tràn hồ chứa thủy điện A Vương; mất nguồn điện lưới 22kV khi đang có lũ về; vận hành hồ chứa ở chế độ cắt, giảm lũ cho hạ du trong trường hợp xảy ra lũ thiết kế 5.720m3/s; sạt lở gây tắc giao thông đường đến đập tràn thủy điện A Vương. Ngoài ra còn có tình huống cháy rừng tự nhiên ảnh hưởng đến nhà vận hành đập.

Diễn tập với tình huống cháy rừng tự nhiên ảnh hưởng đến nhà vận hành đập. Ảnh: V.L

Sau hơn 4 giờ thực hiện diễn tập các tình huống, với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các bộ phận, thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng kịch bản đề ra. Trong đó đảm bảo sự phối hợp giữa đội xung kích và các đơn vị trong công tác khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt bão gây ra; khả năng huy động phương tiện giao thông, cơ sở vật chất, đảm bảo thông tin liên lạc, khắc phục xử lý kịp thời mọi tình huống do mưa bão gây ra một cách an toàn.

Kết thúc buổi diễn tập, đại diện Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam đánh giá cao, đưa ra các bài học kinh nghiệm về công tác chỉ huy, điều hành, phối hợp, xử lý các tình huống vận hành hồ chứa thủy điện tại địa phương.