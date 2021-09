Bắt 4 tàu cá khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Cửa Đại (clip)

(QNO) - Trưa nay 27.9, Trung tá Nguyễn Hoang - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (Hội An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 tàu cá về hành vi khai thác hải sản trái phép.

Lực lượng biên phòng kiểm tra người và phương tiện vi phạm. Ảnh: HỒNG ANH

Chiều 26.9, lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa Đại tuần tra tại khu vực cách bờ biển Cửa Đại (Hội An) khoảng 3 - 5 hải lý thì phát hiện và bắt giữ 4 tàu cá đang sử dụng giã cào để khai thác hải sản trái phép.

Cụ thể gồm tàu QNa-03366 TS do ông Nguyễn Giao (55 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 3 lao động; tàu QNa-03989 TS do ông Lê Văn Nhàn (57 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 3 lao động; tàu QNa-02105 do ông Nguyễn Ta (52 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 2 lao động; tàu QNa-02052 do ông Lê Trọng Bình (35 tuổi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 2 lao động. Bốn chủ phương tiện đều trú phường Cẩm Nam (Hội An).



Đồn Biên phòng Cửa Đại tạm giữ 4 tàu cá vi phạm. Ảnh: HỒNG ANH

Đồn Biên phòng Cửa Đại đang điều tra và xử lý theo quy định.

Video truy bắt tàu cá khai thác hải sản trái phép: