Dịch bệnh gây hại hơn 200ha tôm và cá nuôi

(QNO) - Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, thời gian qua một số loại bệnh trên tôm và cá nuôi xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh, gây thiệt hại không nhỏ đối với người dân.

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 197ha tôm nuôi bị nhiễm các loại bệnh. Ảnh: M.N

Thống kê mới nhất của Sở NN&PTNT cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, bệnh đốm trắng (WSD) trên tôm thẻ chân trắng xảy ra ở các địa phương Tam Hòa (Núi Thành), Duy Thành (Duy Xuyên), Bình Giang (Thăng Bình) với diện tích bị nhiễm bệnh gần 28ha.

Bệnh hoại tử gan tụy (AHPND) trên tôm thẻ chân trắng xảy ra tại Điện Dương (Điện Bàn), Duy Vinh và Duy Nghĩa (Duy Xuyên), Cẩm An và Cẩm Hà (Hội An), Bình Giang (Thăng Bình) với diện tích bị nhiễm bệnh 17,3ha.

Bệnh vi bào tử trùng (EHP) trên tôm thẻ chân trắng xảy ra tại Tam Hòa và Tam Tiến (Núi Thành), Bình Giang (Thăng Bình), Cẩm An và Cẩm Hà (Hội An) với diện tích bị nhiễm bệnh 5,4ha.

Toàn tỉnh còn có hơn 146ha tôm bị nhiễm bệnh do biến đổi môi trường, xảy ra ở hầu hết các vùng nuôi tôm trên địa bàn Quảng Nam. Ngoài ra, ở một số địa phương có 4ha diện tích nuôi cá bị nhiễm bệnh do vi khuẩn Streptococcus và hơn 10,3ha cá chết do môi trường.

Trước tình hình đó, thời gian qua ngành nông nghiệp đã xuất 16.500 lít hóa chất sát trùng Sodium Chlorite 20% để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh thủy sản tại các địa phương ven biển của tỉnh.