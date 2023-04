Được mùa cá cơm, ngư dân và chủ cơ sở chế biến cùng vui

(QNO) – Từ đầu tháng 3 đến nay, ngư dân các vùng ven biển của tỉnh khai thác được mùa vụ cá cơm chính trong năm, đem lại niềm vui cho ngư dân và các cơ sở chế biến cá.

Nhiều lao động nữ có việc làm tại Cơ sở chế biến nước mắm Huệ Sen (thôn Hà bình, xã Bình Minh, Thăng Bình). Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Những gương mặt đen sạm nắng gió rạng rỡ nụ cười khi nhiều tàu cập bến cá. Theo ngư dân Nguyễn Văn Ca (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, Duy Xuyên), có những chuyến biển từ đêm đến sáng thả lưới quanh vùng biển Cù Lao Chàm thu được 8-10 tấn cá cơm. Giá cá cơm hiện nay dao động 10-15 nghìn đồng/kg nên sau chuyến biển, ngư dân thu về hàng chục triệu đồng sau khi trừ chi phí.

“Tháng 3 cá cơm kéo nhau về ở các vùng biển ven bờ và tuyến lộng. Nay là vụ cá cơm chính nên chúng tôi tranh thủ đánh bắt” - ông Ca nói.

Các bến cá Tam Tiến (Núi Thành), Tân An (Bình Mình, Thăng Bình), An Lương (Duy Hải, Duy Xuyên), Thanh Hà (Hội An) nhộn nhịp tàu thuyền của ngư dân cập liên tục mang theo những sọt cá cơm tươi rói.

Trên bến, thương lái cùng xe vận chuyển chờ sẵn để mua rồi chuyên chở bán lại cho các cơ sở chế biến cá cơm trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Kỳ - ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay chuyến biển nào cũng đạt được từ 1 tấn cá cơm trở lên. “Tôi và các anh em bạn biển phấn khởi vì có nguồn thu nhập kha khá” - ông Kỳ chia sẻ.

Người lao động thực hiện các công đoạn sơ chế cá cơm. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Võ Quốc Hai - Chủ tịch Hội nghề cá xã Duy Hải cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, lượng cá cơm cập bến cá An Lương lên đến hàng trăm tấn. “Tháng 3, ngư dân các vùng biển trong tỉnh trúng mánh vụ cá cơm. Được mùa cá, không chỉ ngư dân hưởng lợi mà còn có các cơ sở chế biến cá phơi khô, nhất là nghề chế biến nước mắm bởi lâu nay cá cơm cung không đủ cầu” - ông Hai nói.

Ông Nguyễn Huệ - chủ cơ sở chế biến cá cơm ở thôn Hà Bình (xã Bình Minh, Thăng Bình) cho biết, cơ sở của ông vừa chế biến mắm từ cá cơm vừa sơ chế để phơi khô cá cơm. Với nghề phơi khô cá cơm bán cho thị trường phía nam, ông Huệ làm quanh năm. Còn nghề chế biến nước mắm từ cá cơm, mỗi năm chỉ ủ chượp 2 lần, lần chính là tháng 3 này, lần phụ là quãng tháng 6 khi ngư dân kết thúc vụ khai thác cá cơm.

Khi cá cơm vừa về đến cơ sở chế biến, ông Huệ cùng hơn 20 lao động địa phương nhanh tay rửa sạch cá cơm rồi ủ chượp với muối theo tỷ lệ 1 - 1.

“Cá cơm tươi rói nhờ ngư dân chở ngay từ biển vào bờ rồi tư thương liền tay đưa ngay đến cơ sở chế biến. Chúng tôi kỳ vọng vào một năm ăn nên nhờ đạt sản lượng và đảm bảo chất lượng” - ông Huệ vui vẻ.

Nguyên liệu cá cơm tươi tạo nên nước mắm nguyên chất. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Bà Lê Thị Ngọc Tầm - Giám đốc Hợp tác xã Ngọc Lan Quảng Nam (cơ sở sản xuất tại xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ) cho biết, lượng cá cơm thu mua được từ đầu tháng 3 đến nay là 10 tấn, đủ ủ chượp phục vụ chiết xuất nước mắm sau 6 tháng nữa để cung ứng cho đơn hàng của khách, đối tác lâu năm.

“Cá cơm tháng 3 có hàm lượng chất dinh dưỡng cao nhất lại trắng tinh nên ủ chượp sẽ thu được nước mắm vừa nhiều vừa tinh tươm. Liên kết, hợp tác nguyên liệu chế biến nên chúng tôi vui cùng ngư dân theo nghề lưới vây cá cơm” - bà Tầm nói.

Nước mắm nguyên chất chế biến từ cá cơm của Hợp tác xã Ngọc Lan Quảng Nam được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Mùa cá cơm lại về. Biển hào phóng ban phát “lộc” giúp ngư dân thêm tin yêu bám biển.