Hội An tăng cường kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển thủy hải sản

(QNO) - Ngày 5.8, UBND TP.Hội An có công văn chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường quản lý người và phương tiện vận chuyển thủy hải sản ra vào thành phố đến buôn bán tại các địa phương và ngược lại, do phát hiện các ca bệnh Covid-19 liên quan đến hoạt động này.

Trung chuyển hàng hóa tại một chốt kiểm soát cửa ngõ TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Theo đó, Hội An tạm dừng lưu thông đối với người và phương tiện vận chuyển thủy hải sản từ Hội An đến các địa phương lân cận và ngược lại. Trường hợp bức thiết do nhu cầu cung ứng số lượng lớn thì chỉ được phép giao hàng trung chuyển tại các chốt kiểm soát và được sự chấp thuận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của các địa phương lân cận.

Đối với người thu mua, vận chuyển, phân phối các mặt hàng thủy hải sản trong địa bàn Hội An phải có phiếu kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ từ thời điểm có kết quả xét nghiệm.

UBND các xã, phường tổ chức điểm thu mua cố định tại địa phương để thuận tiện cho việc tiêu thụ các sản phẩm đánh bắt từ sông, hồ, biển.

Người nuôi cá lồng bè phải túc trực 24/24 giờ tại cơ sở sản xuất trừ những trường hợp thực sự cấp thiết. Trong thời gian trông coi lồng bè không được di chuyển khỏi phạm vi nuôi trồng của mình, phải thực hiện đúng quy định 5K khi tiếp xúc với người tiếp tế thực phẩm, giao dịch sản phẩm.