Khai thác hải sản phải thích ứng với dịch bệnh

(QNO) - Sáng nay 22.10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến “Tổ chức khai thác hải sản thích ứng với phòng chống dịch Covid-19”. Ở điểm cầu Quảng Nam, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Vũ chủ trì.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, trong 9 tháng qua, tổng sản lượng khai thác hải sản đạt hơn 2,9 triệu tấn (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2020); trong đó, sản lượng cá ngừ, mực và các loài cá nổi chiếm khoảng 60%.

Do tác động xấu của dịch bệnh Covid-19, nhiều tàu cá phải ngừng sản xuất, nằm bờ. Tàu cá nằm bờ còn do thiếu lao động khai thác hải sản. Nghề cá còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hậu cần nghề cá thiếu đồng bộ; ngư dân ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật hiện đại còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

Tại Quảng Nam, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Xuân Vũ cho biết, địa phương cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, hoạt động khai thác hải sản không bị ảnh hưởng nặng như nhiều tỉnh, thành khác. Nguyên vật liệu đầu vào như đá cây, lương thực, thực phẩm vẫn được cung ứng đầy đủ cho khai thác hải sản.

Trong 9 tháng qua, sản lượng khai thác hải sản của Quảng Nam đạt 76 nghìn tấn. Ảnh: Q.VIỆT

Ngư dân Quảng Nam năng động tổ chức sản xuất tốt. Sản lượng khai thác hải sản 9 tháng qua đạt 76 nghìn tấn. Toàn tỉnh có 9 nghiệp đoàn nghề cá, 158 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển tương trợ, giúp đỡ nhau sản xuất tốt, nhất là hỗ trợ nhau ứng phó các sự cố trên biển.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2021 với sản lượng khai thác hải sản đạt hơn 3,6 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,6 tỷ USD, trong những tháng cuối năm, ngành khai thác hải sản cả nước phải thích ứng với dịch bệnh. Sản xuất linh hoạt, đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động, đưa chuỗi hoạt động khai thác hải sản trở lại trạng thái bình thường mới.