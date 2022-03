Nâng cao hoạt động ngành thủy sản

(QNO) - Chiều nay 8.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với Chi cục Thủy sản Quảng Nam về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Võ Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt 4.310 tấn/122.000 tấn (đạt 3,53% kế hoạch, tăng 1,38% so với cùng kỳ). Trong đó, khai thác đạt 3.000 tấn/95.000 tấn (đạt 3,15% kế hoạch, tăng 0,86% so với cùng kỳ), nuôi trồng đạt 1.310 tấn/27.000 tấn (đạt 4,85% kế hoạch, tăng 1,32% so với cùng kỳ).

Đến nay, toàn tỉnh có 2.999 tàu thuyền, trong đó sản xuất ở vùng khơi (từ 15m trở lên) 676 chiếc, vùng lộng (từ 12m đến dưới 15m) 729 chiếc. Toàn tỉnh có 2 cảng cá loại 2 đủ điều kiện truy xuất nguồn gốc hải sản là cảng cá An Hòa (xã Tam Giang) và cảng cá Tam Quang (Núi Thành).

Nông hộ thu hoạch tôm thẻ chân trắng để bán thương phẩm. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Quảng Nam hiện có 9 nghiệp đoàn nghề cá với 720 tàu/4.879 lao động; 158 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với 1.040 tàu cá/8.063 lao động. Trong năm 2022, Chi cục Thủy sản tổ chức 6 lớp tập huấn về tuyên truyền biển đảo, các quy định về chống khai thác hải sản trái phép, không đúng quy định và không báo cáo (IUU), Luật Thủy sản 2017, Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hiệp quốc tế về Luật Biển 1982 để nâng cao nhận thức của ngư dân.

Ông Võ Văn Long cho rằng, hiện nay hoạt động đánh bắt hải sản trên biển diễn ra phức tạp, nhất là khai thác hải sản bằng các nghề cấm, khai thác không đúng ngư trường, ngư cụ đánh bắt hải sản không đúng quy định, đặc biệt là các chủ tàu không trang bị hoặc không duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình khi sản xuất trên biển.

Trong khi đó, tàu kiểm ngư, ca nô của Chi cục Thủy sản bị hỏng, không thể chủ động trong tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi sai phạm của ngư dân. Qua đó, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để đầu tư tàu kiểm ngư, ca nô phục vụ nhiệm vụ.

Ngư dân phấn khởi sau chuyến biển bội thu. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị Chi cục Thủy sản chú trọng phối hợp với các ngành chức năng, lực lương biên phòng kiểm tra chặt chẽ việc xuất bến, nhập bến của ngư dân; hướng dẫn các chủ tàu cá sản xuất xa bờ cam kết chấp hành các quy định về khai thác IUU; thanh tra các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá, thẩm tra an toàn kỹ thuật tàu cá; thường xuyên rà soát, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ lĩnh vực thủy sản...

Ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, hiện nay có thực tế là các cơ sở ở các tỉnh thành đến Quảng Nam mua ấu trùng cá giống về ương dưỡng thành cá giống rồi bán, trong đó có chính nông hộ Quảng Nam mua về nuôi. Ngành thủy sản cần nghiên cứu lập đề án ương dưỡng các loại giống cá để chủ động nguồn cá giống bán tại chỗ và phục vụ các địa phương khác.