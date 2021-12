Phổ biến pháp luật về tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá

(QNO) - Chiều qua 14.12, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá.

Nắm bắt quy định pháp luật về tần số và thiết bị vô tuyến điện giúp ngư dân đánh bắt hiệu quả, an toàn hơn. Ảnh: V.A

Học viên được nắm bắt các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện trên phương tiện tàu cá tại Thông tư số 04 ngày 13.8.2021 của Bộ Thông tin và truyền thông.

Thông tư số 04 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.10.2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

Những quy định và cách thức sử dụng tần số trong thông tin liên lạc giữa các phương tiện nghề cá với nhau và giữa đài tàu cá và đài bờ nhằm đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả, tránh gây nhiễu lẫn nhau làm ảnh hưởng đến thông tin an toàn cứu nạn và cứu hộ.

Qua đó đáp ứng các nhu cầu về thông tin liên lạc, dự báo thời tiết, an ninh, an toàn, cứu nạn và cứu hộ trên biển; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công việc được thông suốt, giúp ngư dân được sử dụng tần số một cách hợp pháp, đúng quy định, góp phần đảm bảo an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.