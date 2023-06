Thủy sản nuôi suy kiệt vì nắng nóng

Những ngày qua nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao khiến nhiều loại thủy sản nuôi chết, thiệt hại không nhỏ cho nông hộ. Ngành chức năng có nhiều khuyến cáo giúp người nuôi thủy sản thích ứng với thời tiết khắc nghiệt.

Cá tôm chết hàng loạt

Nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh gặp nhiều vướng mắc về hạ tầng, xử lý nước, con giống nên bấp bênh bấy lâu nay. Nắng nóng với nền nhiệt độ đến 40 độ C kéo dài từ tháng 5 đến nay, môi trường nước biến động, tôm chết hàng loạt ở Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành.

Ông Nguyễn Hát (thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, Tam Kỳ) nói, từ đầu tháng 6 đến nay tôm chết ở 3 ao nuôi. Đợi đến sang năm mới nuôi tôm trở lại vì nắng nóng dự báo kéo dài đến tháng 8 rồi mùa bão lụt thường bắt đầu từ tháng 10.

“Với hình thức phủ bạt che nắng, tôm còn chết do sốc nhiệt độ cao. Mặc dù tôi quạt nước và thay nước liên tục nhưng tôm cũng chết. Nắng nóng đến 40 độ khiến cho tôm suy miễn dịch, sức đề kháng giảm rồi kiệt quệ” - ông Hát cho biết.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, diện tích nuôi thủy sản nước mặn, lợ đến nay là 1.950ha/3.200ha (đạt 60,94% kế hoạch, trong đó nuôi tôm 1.640ha). Nuôi cá lồng bè trên sông nước mặn, lợ (cá mú, cá dìa, hồng, chẽm) là 1.330 lồng. Sản lượng nuôi thủy sản nước lợ/mặn đạt 11.610 tấn/20.000 tấn (đạt 58,05% kế hoạch); trong đó nuôi lồng/bè hơn 1.600 tấn, nuôi tôm đạt 10.000 tấn.

Từ đầu năm đến nay, bệnh trên tôm nuôi xảy ra gây thiệt hại về kinh tế lớn cho người nuôi, nhất là bệnh do vi rút làm tôm chết rất nhanh. Diện tích tôm bị bệnh là 142,8ha (trong đó, bệnh do đốm trắng 20,8ha, bệnh hoại tử gan tụy cấp 2ha, bệnh do thay đổi các yếu tố môi trường 98ha).