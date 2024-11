Nông thôn mới Tiên Phước xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới: Nhiều kết quả, lắm băn khoăn Sáng 26/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến các khu dân cư và làm việc với huyện Tiên Phước về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam làm việc với huyện Tiên Phước về kết quả xây dựng huyện NTM năm 2024. Ảnh: TÂM ĐAN

Những nội dung tham vấn nhằm làm cơ sở để tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện NTM, dự kiến sẽ triển khai vào đầu tháng 12/2024. Đây là bước quan trọng cuối cùng nhằm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Những góc nhìn đa chiều

Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: Đến nay, Tiên Phước đã nỗ lực về đích NTM trước một năm so với kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh là vào năm 2025.

Toàn huyện có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 2 xã (Tiên Cảnh, Tiên Phong) được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; thị trấn Tiên kỳ đạt chuẩn 9/9 tiêu chí đạt chuẩn Đô thị văn minh...

Về kết quả thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM, qua kết quả tự rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025, Tiên Phước đã thực hiện đạt 9/9 tiêu chí và đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM về tỉnh tại Tờ trình số 286 ngày 24/9/2024.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước phát biểu, giải trình các ý kiến. Ảnh: TÂM ĐAN

Đến năm 2025, huyện phấn đấu duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí NTM nâng cao trở lên...

“Trong quá trình tổ chức dù còn một số khó khăn, vướng mắc nhất định, tuy nhiên bức tranh chung NTM của huyện đến nay là rất mừng. Tất cả tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, huyện NTM đều đạt, đáp ứng được nguyện vọng của người dân và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy” - ông Anh nói.

Tại hội nghị tham vấn ý kiến đại diện khu dân cư, người có uy tín trên địa bàn huyện Tiên Phước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá, góp ý, kiến nghị liên quan đến các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thu nhập, an ninh, trật tự… Có ý kiến cho rằng tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa chưa thực sự đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là nhà sinh hoạt cộng đồng thôn.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh nói: “Trên địa bàn xã Tiên Cảnh có 8/8 nhà sinh hoạt văn hóa nhưng phần lớn đều chật hẹp, đề nghị các cấp xem xét các nguồn đầu tư cho nhà sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi”.

Ông Nguyễn Văn Lạc - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tiên Phú Đông (xã Tiên Mỹ) cho rằng, việc thành lập, phát triển HTX ở nông thôn chưa nhiều và chưa mạnh, tỉnh cần quan tâm, thúc đẩy thành lập nhiều HTX nhằm tiêu thụ đầu ra sản phẩm nông nghiệp và hỗ trợ chi phí đầu vào cho nông dân…

Đại diện các khu dân cư trên địa bàn huyện Tiên Phước phát biểu đánh giá kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2024. Ảnh: TÂM ĐAN

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị, tỉnh cần quan tâm đến người dân trong việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, bởi khi xã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao thì nhiều chính sách hỗ trợ không còn. Đặc biệt, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về yếu tố bền vững của các tiêu chí về môi trường. Ông Nguyễn Quang Tâm - Trưởng thôn Tiên Phú Đông (xã Tiên Mỹ) nêu thực trạng ảnh hưởng môi trường ở nông thôn Tiên Phước là tập tục an táng người qua đời trong vườn nhà. Theo ông Tâm, bên cạnh tuyên truyền, vận động, cần phải có quy chế, quy định để ràng buộc người dân.

Về tiêu chí an ninh, trật tự, việc mua bán, sử dụng ma túy trên địa bàn huyện, nhất là tại xã Tiên Cảnh, là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm…

“Gia cố” tiêu chí thiếu bền vững

Tại buổi làm việc với huyện Tiên Phước sau khi tham vấn ý kiến các khu dân cư, thành viên đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao đổi, đánh giá sâu hơn về những kết quả, hạn chế liên quan đến từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Thị trấn Tiên kỳ của huyện Tiên Phước đã đạt chuẩn 9/9 tiêu chí đạt chuẩn Đô thị văn minh. Ảnh: T.S

Một số tiêu chí thiếu bền vững, có nguy cơ bị đánh giá thấp trong quá trình thẩm định, được đoàn công tác của tỉnh chỉ ra, đó là về quy hoạch; xử lý, thu gom rác thải; tình trạng mua bán, sử dụng ma túy…

Đại tá Phạm Trường Dân - Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Nam bày tỏ lo lắng và cho rằng, vấn đề nan giải nhất của Tiên Phước là ma túy. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu chí 19 về an ninh, trật tự.

“Vấn đề này, bên cạnh trách nhiệm của lực lượng công an thì đòi hỏi Huyện ủy, UBND huyện cần tập trung chỉ đạo, huy động nhiều cấp, ngành cùng vào cuộc. Cần quan tâm xây dựng công an xã chính quy và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở tại địa bàn trọng điểm nhằm đấu tranh với vấn nạn ma túy” - Đại tá Phạm Trường Dân phát biểu.

Ông Nguyễn Hùng Anh cho biết, những điều kiện cần về huyện NTM đã đáp ứng, tuy nhiên, huyện còn vướng một số nội dung về quy hoạch, môi trường cụm công nghiệp...

Bức tranh nông thôn huyện Tiên Phước có nhiều đổi thay nhờ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: TÂM ĐAN

Về hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiên Phước giai đoạn đến năm 2030, sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, UBND huyện Tiên Phước đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình, Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong năm 2024. Về xử lý nước thải cụm công nghiệp, huyện đã hoàn tất các thủ tục, gửi Sở TN-MT đánh giá, công nhận...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị huyện Tiên Phước tiếp thu các ý kiến tại hội nghị tham vấn và ý kiến của thành viên đoàn công tác để hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định. Trong đó, huyện lưu ý các tiêu chí về quy hoạch, khu xử lý rác thải tập trung, xử lý nước thải cụm cụm công nghiệp, nước sạch, điện, cơ sở vật chất văn hóa...