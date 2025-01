Xây dựng Đảng Tiếp bước dưới cờ Đảng - Bài cuối: Trao niềm tin, trọn lý tưởng Sự đồng hành của mỗi chi bộ nhà trường cũng như định hướng khuyến khích phát triển đảng trong học sinh, sinh viên của Quảng Nam đã tiếp bước cho từng quần chúng ưu tú có ý chí trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao đổi, động viên học sinh khi các em có chí hướng phấn đấu vào Đảng. Ảnh: D.L

Chuyển biến tích cực

Việc kết nạp đảng cho học sinh THPT khi các em đủ 18 theo quy định được các địa phương tích cực thực hiện. Năm học 2023 - 2024, 18 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh đều thực hiện công tác phát triển đảng trong học sinh. Đáng chú ý, một số huyện miền núi đã có những bước chuyển đảng kể.

Theo Huyện ủy Nam Trà My, thực hiện Hướng dẫn số 03 ngày 4/10/2023 của Tỉnh ủy về quy trình kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, Huyện ủy Nam Trà My giao Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với 2 trường THPT trên địa bàn mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho đối tượng là học sinh THPT trên địa bàn huyện vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật nhằm tạo thuận lợi cho học sinh tham gia.

Bà Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nam Trà My cho biết: “Ở Nam Trà My có 2 trường THPT, gồm Trường THPT huyện Nam Trà My và Trường THPT dân tộc nội trú huyện Nam Trà My.

Trong năm học 2023 - 2024, hai trường đã kết nạp được 4 đảng viên là học sinh khi các em vừa tròn 18 tuổi theo quy định. Huyện ủy tiếp tục định hướng, tạo điều kiện cho học sinh lớp 11 và 12 của 2 trường được học tập các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn để kết nạp đảng trong năm học 2024 - 2025”.

Tại huyện miền núi Bắc Trà My, trong năm học 2023 - 2024 đã kết nạp được 3 đảng viên là học sinh tại Trường THPT Bắc Trà My và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT Nước Oa. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cho hay, những năm trước đây việc kết nạp đảng cho học sinh lớp 12 khá khó khăn, nhưng từ năm 2024 đã có những chuyển biến.

Chi bộ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh khi các em vừa đủ 18 tuổi. Ảnh: HTK

Bà Thanh cho biết: “Trong các chi bộ trường học thì đoàn thanh niên được giao nhiệm vụ phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, rèn luyện và định hướng để học sinh có nhận thức đúng đắn, đầy đủ trước khi xem xét kết nạp. Các em được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng để hiểu rõ hơn trước khi quyết định.

Cùng với các chi bộ trường học, địa phương nơi có học sinh đang là đối tượng cảm tình đảng sẽ có nhiệm vụ phối hợp với gia đình kèm cặp, theo dõi, tạo điều kiện tối đa cho các em hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện tại địa phương.

Trong năm học, nếu các em đủ 18 tuổi theo quy định sẽ tổ chức kết nạp đảng tại trường học; nếu chưa đủ tuổi, nhà trường giới thiệu đến các trường cao đẳng, đại học nơi các em thi tuyển vào học tiếp tục rèn luyện để kết nạp đảng khi hội đủ điều kiện”.

Những năm qua, công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên (HSSV) được Tỉnh ủy Quảng Nam xác định là nguồn quần chúng ưu tú dồi dào, có trình độ kiến thức, vì vậy các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm.

Từ hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên trong HSSV vào năm 2023, đến nay công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực trong toàn tỉnh.

Một số tổ chức cơ sở đảng trong trường học đã có cách làm hay, làm tốt công tác phát triển đảng viên là HSSV như: Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ) năm 2023 và 2024 kết nạp được 22 học sinh vào Đảng; Trường THPT Võ Nguyên Giáp (huyện Phú Ninh) trong 2 năm kết nạp 12 học sinh…

Ông Phan Văn Bình - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho hay: “Nhìn chung, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 03 ngày 4/10/2023 về quy trình kết nạp đảng viên là HSSV trên địa bàn Quảng Nam đã tạo nhiều thuận lợi trong công tác này.

Hướng dẫn 03 đã tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đối với đối tượng là HSSV của tỉnh. Các địa phương đều đề ra và giao chỉ tiêu phát triển đảng trong lực lượng này cho các tổ chức đảng trong trường học tập trung thực hiện. Nhờ đó, công tác phát triển đảng năm 2024 đã đem lại hiệu quả như trên và đây sẽ còn là nguồn phát triển đảng hiệu quả của tỉnh trong thời gian tới”.

Dấu ấn từ Nghị quyết số 21

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Quảng Nam đã chú trọng phát triển đảng viên là HSSV trong thời gian qua. Kể từ khi có Nghị quyết 21, năm 2023 việc phát triển đảng trong HSSV tăng gấp 2 lần so với năm 2022, năm 2024 tăng gấp 5 lần so với năm 2023.

Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh kết nạp đảng cho 5 quần chúng ưu tú là học sinh trong năm học 2023 - 2024. Ảnh: LTV

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh có 61 trường THPT và 4 trường đại học, cao đẳng, trong đó có 56 tổ chức cơ sở đảng trong trường THPT, 4 tổ chức cơ sở đảng trong các trường đại học, cao đẳng. Có 143 đảng viên là học sinh, 8 đảng viên là sinh viên.

Các đảng viên là HSSV trong các trường học được kết nạp là những quần chúng ưu tú, có thành tích cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Các chi bộ trường học đã tạo điều kiện thuận lợi để các đảng viên mới là HSSV tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng quy định.

Các tổ chức cơ sở đảng ở các trường THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đã tuyên truyền cho HSSV về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ để phấn đấu rèn luyện làm theo lời Bác.

Đảng viên mới tuyên thệ dưới cờ đảng tại Trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: LTV

Trong năm 2023 - 2024, trên cơ sở nguyện vọng của HSSV cũng như đề xuất từ các chi bộ trường học, ban thường vụ huyện, thị, thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu mở riêng các lớp nhận thức về Đảng dành cho học sinh đang học lớp 11, 12 tham gia, tạo nguồn phát triển đảng hiệu quả.

“Sau khi có những chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên trong HSSV của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiều tổ chức cơ sở đảng trong trường học năm 2024 có số lượng học sinh kết nạp đảng khá tốt, trong khi các năm trước đó chưa có hoặc có rất ít học sinh được kết nạp vào Đảng.

Điển hình, Trường THPT Lương Thế Vinh (thị xã Điện Bàn) kết nạp được 15 học sinh; Trường THPT Nguyễn Khuyến (thị xã Điện Bàn) kết nạp 9 học sinh; Trường THPT Lý Tự Trọng (huyện Thăng Bình) có 8 học sinh được kết nạp…” - ông Phan Văn Bình cho biết.

Trong công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, vì vậy các cấp ủy đảng sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này theo tinh thần Nghị quyết số 21. Trong đó, định hướng sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, bồi dưỡng đội ngũ HSSV trong các trường.

Dù có thể có những khó khăn nhất định, nhưng trường học là nơi có số lượng quần chúng trẻ dồi dào, chất lượng, có triển vọng tốt để phát triển. Người trẻ được quan tâm, sau khi được kết nạp đảng sẽ có tâm thế vững vàng, động lực cao hơn trong rèn luyện, phấn đấu trong môi trường nghiêm túc, liên tục để có sự đóng góp tốt hơn cho tổ chức, tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng.