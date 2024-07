Xã hội Tiếp nhận gần 9.600 đơn vị máu trong 6 tháng đầu năm (QNO) - Trong 6 tháng đầu năm 2024, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Quảng Nam đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần cứu chữa cho hàng ngàn người bệnh cần truyền máu tại các bệnh viện trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các gia đình hiến máu tiêu biểu. Ảnh: VINH ANH

Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã tuyên truyền, vận động tiếp nhận hiến máu tập trung được 8.149 đơn vị máu và hiến máu khẩn cấp tại bệnh viện 1.450 đơn vị máu, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 122% chỉ tiêu giao 6 tháng đầu năm 2024.



Một số đơn vị thực hiện tốt công tác vận động HMTN như TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành, Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Phước Sơn… Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 250 câu lạc bộ hiến máu với 7.326 thành viên, đảm bảo duy trì nguồn máu ổn định cung cấp cho bệnh nhân.

Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh cho biết, một trong những hạn chế của công tác vận động HMTN đó là các bệnh viện trong tỉnh không tiếp nhận hết số lượng máu tại các đợt hiến máu tập trung, gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động.

Ban Chỉ đạo tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN hỗ trợ tờ rơi, tài liệu về tuyên truyền HMTN, sổ tay hỏi - trả lời về cho máu và truyền máu. Đồng thời, hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận HMTN cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu tại các bệnh viện tư nhân và có quy định về việc cho phép các bệnh viện tư nhân được tham gia tiếp nhận máu...