Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính

Chiều 15/1/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đánh giá kết quả triển khai công tác CCHC năm 2024 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

Đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: N.P

Dự phiên họp tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở, ban, ngành.

Năm 2024, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, địa phương và người dân, doanh nghiệp, việc rà soát, xử lý vướng mắc, bất cập về cải CCHC được triển khai tích cực, góp phần thúc đẩy CCHC, cải thiện môi trường kinh doanh.

Các bộ, ban, ngành đã hoàn thành 1.019/1.049 nhiệm vụ, đạt 97,14% kế hoạch, cao hơn 2,74% so với cùng kỳ năm 2023; UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành 2.842/2.917 nhiệm vụ, đạt 97,43% so với kế hoạch, thấp hơn 1,22% so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, 13 bộ, cơ quan đã cắt giảm, đơn giản hóa 420 quy định kinh doanh, nâng tổng số quy định kinh doanh được các bộ, cơ quan cắt giảm, đơn giản hóa từ năm 2021 đến nay là 3.195, đạt 20,2% và vượt qua mục tiêu tối thiểu đề ra cho cả giai đoạn 2020-2025.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cải cách chính sách tiền lương tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đạt những kết quả tích cực. Cụ thể về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, đến nay đã thành lập mới TP.Huế trực thuộc Trung ương; sắp xếp 37 đơn vị hành chính cấp huyện, 1.178 đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp giảm 9 đơn vị cấp huyện, 563 đơn vị cấp xã...

Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Từ ngày 1/1 đến 20/12/2024, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia là hơn 12,2 triệu văn bản, tăng hơn 4 triệu văn bản so với năm 2023; lũy kế đến nay đã có hơn 46,5 triệu văn bản gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia, tăng hơn 18,3 triệu văn bản so với năm 2023.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 59,57%, tăng gần 2 lần so với năm 2023; của địa phương đạt 56%, tăng 1,92 lần so với năm 2023. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành đạt 61,4% và các địa phương đạt 67,46%.

Tại phiên họp, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ và đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, làm rõ kết quả nổi bật đạt được và chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong triển khai CCHC năm 2024; chia sẻ một số mô hình, cách làm hay trong CCHC; phân tích nguyên nhân dẫn đến hạn chế và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác CCHC trong năm 2025.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030; tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC; tập trung ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...