Tác phẩm, tác giả Tìm ánh sáng tương lai nơi đất khách “Đến nơi rồi” (NXB Thế Giới, 2024) là cuốn hồi ký chân thật với lối kể chuyện cuốn hút về những trải nghiệm trong phần đời quan trọng của một gia đình gốc Việt nơi đất khách.

Tác phẩm “Đến nơi rồi” (tựa gốc là We are here) của tác giả Nguyễn Cát Thảo - một nhà văn, luật sư, chuyên gia huấn luyện cấp cao.

Vốn xuất thân từ một gia đình lao động nghèo di cư từ Việt Nam sang Úc, tác giả Cát Thảo Nguyễn lớn lên cùng những biến động bên ngoài và những lo âu thường trực bên trong.

Cô bị bắt nạt khi trở thành mục tiêu quá rõ ràng với “đôi chân rậm lông, mụn trứng cá, quần áo tự may, đôi giày giảm giá và có tiếng tăm là đứa ham học”.

Gia đình trải qua bao phen xáo trộn kinh tế, phải bán nhà đi ở nhờ bất tiện, tài khoản ngân hàng có lúc chỉ vỏn vẹn 5 đô cũng rút nốt để có tiền ăn...

Hay ngay cả nơi sinh, dân tộc và quốc tịch của mình, Cát Thảo không thể phân biệt được những khái niệm đó trong suốt thời gian dài.

Không biết bao lần cô mắc phải khủng hoảng bản sắc lẫn hiện sinh nơi đất khách, khi cô thấy mình chỉ thừa kế “sự im lặng đến bất lực” của cha mẹ.

Bởi cha cô thừa nhận: “Ở đất nước này, ba có cái miệng để ăn chứ không phải để nói…”. Hay có lần chủ nhà mắng họ vì không trả tiền thuê nhà đúng hạn. Cô đã phải dịch lại những lời chỉ trích đó bằng tiếng Việt, trong khi cảm nhận sâu sắc sự im lặng đau đớn của người nhà.

Từ “sự im lặng đến bất lực” còn dẫn đến “mất kết nối” trong chính gia đình. Ngòi bút của Cát Thảo mạnh dạn khắc họa các chân dung cuộc sống nơi đất khách - họ đã vô tình giày vò lẫn nhau, dẫu là những tình thân.

Trong “Đến nơi rồi”, nhiều lần Cát Thảo thuật lại khoảnh khắc mất kết nối trong gia đình, ngang qua những kỳ vọng không ngớt từ cha mẹ: khi cô đạt được kết quả 99% trong kỳ thi Toán, ba đã hỏi: “Tại sao không phải là 100%?” Khi cô đứng nhì môn Tiếng Việt, vẫn là một dạng câu hỏi như cũ: “Tại sao không đứng nhất?”…

Cuốn hồi ký “Đến nơi rồi” như vẽ lên con đường di cư đầy thử thách gian nan để gầy dựng cuộc sống mới tại “vùng đất mơ ước” - hóa ra lại là nơi đất khách đầy nghịch cảnh.

Khoảnh khắc “đến nơi rồi” chính là: “Ở đất nước này, ba có cái miệng để ăn chứ không phải để nói. Con là tiếng nói của ba”. Ngày hôm đó đánh dấu một bước ngoặt trong đời tôi: Tôi đã nhìn thấy tương lai của mình”.

Và tác giả sách Cát Thảo Nguyễn đã tìm thấy tiếng nói, bản sắc cho mình, cô vươn lên để trở thành một nhà văn và luật sư, chuyên gia huấn luyện cấp cao. Ngoài ra, cô còn là thành viên đoàn phi chính phủ Úc tại Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền trẻ em tại Geneva, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính phủ Úc tại Việt Nam, và người đồng sáng lập Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Úc - Việt.

Từng có cơ hội tiếp xúc với người nghèo đến các Thủ tướng Chính phủ, Cát Thảo hiểu rằng, ai cũng có nỗi niềm trăn trở riêng. Cô dành trọn đam mê và nhiệt huyết của mình giúp mọi người nhận ra sự giao thoa giữa mục đích sống và cuộc sống bền vững, như một cách hỗ trợ họ phần nào vơi gánh khổ đau.

Trước khi thành hình, tác phẩm “Đến nơi rồi” (tựa gốc là We are here) là những chia sẻ trên tờ Sydney Morning Herald, phải mất đến 7 năm để tác giả Cát Thảo Nguyễn “sống lại cùng ký ức” mà viết nên cuốn sách tâm huyết này. Và sau khi được sách phát hành vào năm 2015 ở Úc, tác giả và tác phẩm đã ghi danh vào chung kết Giải thưởng Văn học bang New South Wales.