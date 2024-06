Bạn cần biết Tìm hiểu chương trình định cư Canada diện tay nghề Skilled Worker (PR) - Canada hiện đang là quốc gia thu hút rất đông người nhập cư trên toàn thế giới. Mặc dù có nhiều chương trình định cư Canada dành cho người nước ngoài nhưng chương trình định cư Canada theo diện tay nghề vẫn được xem là lựa chọn dễ dàng và phổ biến nhất.

Thế nào là định cư Canada theo diện tay nghề?

Định cư Canada theo diện tay nghề hay còn được gọi là định cư Canada diện Skilled Worker. Đây là chương trình nhập cư nhằm thu hút các lao động ở nước ngoài có tay nghề, kỹ năng, trình độ đến làm việc tại đất nước Canada.

Chương trình này bao gồm 2 nhóm định cư lớn là: định cư tay nghề theo diện liên bang (Express Entry) và định cư tay nghề theo diện tỉnh bang (Provincial Nominee).

+Express Entry Program: bao gồm Federal Skilled Trade Program (FSTP), Canadian Experience Class (CEC), Federal Skilled Worker Program (FSWP).

+Provincial Nominee Program: là chương trình do các bang tự điều hành, quản lý để thu hút các lao động có tay nghề phù hợp với yêu cầu của từng vùng. Thường những nơi này sẽ yêu cầu các ứng viên có kinh nghiệm trong các ngành thuộc nhóm 0, A, B, C trong danh sách NOC.

Những lý do nên chọn định cư Canada diện tay nghề

Hiện nay, Canada vẫn đang tiếp tục mở rộng các chỉ tiêu nhập cư, chào đón các cư dân mới đến lao động, sinh sống tại quốc gia này. Sở dĩ, bạn nên tham gia vào chương trình định cư Canada diện tay nghề bởi các lý do sau đây:

Mang đến cơ hội việc làm cao

Canada sở hữu diện tích rộng thứ 2 trên thế giới, tuy nhiên dân số chỉ khoảng 40 triệu người. Do đó, quốc gia này luôn đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn lao động, đặc biệt là các lao động có chuyên môn cao trong nhiều ngành nghề.

Chương trình định cư theo diện tay nghề trở thành phương án tối ưu để giải quyết bài toán lao động nan giải ở Canada. Đồng nghĩa, lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam sẽ có cơ hội làm việc cho các doanh nghiệp lớn nhỏ ở đất nước này.

Điều kiện đáp ứng đơn giản

Định cư Canada theo diện tay nghề là một trong các chương trình định cư dễ dàng nhất hiện nay. Người lao động chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây là có thể tham gia chương trình, cụ thể:

●Độ tuổi quy định từ 15 trở lên và dưới 50

●Trình độ tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trở lên

●Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề nằm trong danh sách quy định của chính phủ Canada.

●Có trình độ IELTS đạt từ 4.5 trở lên

Ngoài ra, cần đảm bảo về các điều kiện sức khỏe, lý lịch pháp lý của bản thân.

Được hưởng đời sống văn hóa cao

Canada là quốc gia đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa cũng như chủng tộc. Nếu có cơ hội định cư Canada, bạn sẽ có thêm nhiều trải nghiệm về văn hóa, đời sống tinh thần phong phú tại đất nước này. Không chỉ vậy, bạn còn có cơ hội tận hưởng chính sách và tìm kiếm cơ hội nâng cao đời sống cho gia đình và bản thân.

Hơn nữa, con cái được nhận phúc lợi cho đến khi 18 tuổi. Tự do sinh sống, làm việc tại bất kỳ đâu và tự do kinh doanh tại Canada. Ưu đãi lãi suất để vay mua nhà, mua xe, hỗ trợ bạn sở hữu tổ ấm và phương tiện di chuyển. Dễ dàng xin visa đến hầu hết các quốc gia khác. Bảo lãnh người thân đến sinh sống tại Canada. Phúc lợi người cao tuổi và các lợi ích an sinh khi về hưu, đảm bảo cuộc sống an nhàn và sung túc sau tuổi lao động.

Chi phí định cư Canada theo diện tay nghề là bao nhiêu?

Nhiều lao động nước ngoài, trong đó có Việt Nam đều tưởng rằng muốn định cư Canada theo diện tay nghề sẽ cần một khoản chi phí rất lớn, từ 200.000 - 300.000 USD. Tuy nhiên, thực thế thì con số này nhỏ hơn rất nhiều và sẽ dao động tùy thuộc vào từng chương trình, lĩnh vực ngành nghề mà bạn tham gia.

Nếu bạn tham gia chương trình định cư tay nghề thấp như đầu bếp, lau dọn, nghề nông… thì mức phí cần bỏ ra là từ 50.000 - 60.000 USD. Còn nếu bạn tham gia các chương trình định cư tay nghề cao như tài chính, kỹ thuật, bán hàng, quản lý hành chính, công nghệ thông tin thì mức phí cần bỏ ra từ 75.000 USD.

