6 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy trong khách sạn ở Điện Bàn

(QNO) - Kiểm tra một khách sạn tại thị xã Điện Bàn, công an phát hiện 6 đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong khách sạn. Ảnh: C.A

Ngày 4.7, Công an tỉnh thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang mở rộng điều tra vụ sử dụng ma túy trái phép trong khách sạn ở Điện Bàn.

Trước đó vào lúc 23 giờ 45 ngày 2.7, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Điện An và Công an thị xã Điện Bàn kiểm tra khách sạn M. ở khối phố Ngọc Tam, phường Điện An.

Qua kiểm tra, công an phát hiện một phòng tầng 3 khách sạn có 5 đối tượng sử dụng chất ma túy; tại một phòng khác có một đối tượng tàng trữ chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6,04 gram ma túy tổng hợp, 1 đĩa sứ cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Vào thời điểm kiểm tra, nhân viên khách sạn không xuất trình được giấy tờ đăng ký, quản lý kinh doanh dịch vụ.