Bàn giao đối tượng truy nã cho Công an huyện Duy Xuyên

(QNO) - Chiều 1.8, Công an xã Điện Phong (Điện Bàn) làm thủ tục bàn giao đối tượng truy nã Phan Phước Hoàng (SN 1999, thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong) cho Công an huyện Duy Xuyên.

Đối tượng Phan Phước Hoàng khi bị bắt. Ảnh: P.T.H

Trước đó vào tháng 5.2021, đối tượng Phan Phước Hoàng trộm cắp xe máy tại huyện Duy Xuyên và bỏ trốn khỏi địa phương, bị Cơ quan CSĐT huyện Duy Xuyên phát lệnh truy nã.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Điện Phong phát hiện Phan Phước Hoàng đang có mặt tại địa phương. Vào lúc 17h ngày 1.8, Công an xã Điện Phong bắt đối tượng khi đang câu cá tại bờ sông gần nhà. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên điều tra làm rõ.