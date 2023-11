Bán vé số kiêm... ghi lô đề

Triệt xóa đường dây lô đề hơn 15 tỷ đồng

T.CÔNG - M.TUẤN | 06/02/2023 - 10:53

(QNO) - Ngày 6/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn 15 tỷ đồng.