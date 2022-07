Bắt 3 đối tượng vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng

(QNO) - Ngày 4.7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành các quyết định đối với 3 bị can. Ảnh: X.M

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hữu Sơn (SN 1974, xã Quế Mỹ, Quế Sơn) - nguyên Chủ tịch UBND xã Quế Cường (cũ, nay là xã Quế Mỹ); Hồ Văn Chín (SN 1978, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ) - Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước; Huỳnh Tấn Lực (SN 1985, xã Bình Lãnh, Thăng Bình) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Hưng.

Theo điều tra của cơ quan công an, dự án nhà máy nước ở thôn 1, xã Quế Cường (nay là thôn Xuân Lư, xã Quế Mỹ) được UBND huyện Quế Sơn phê duyệt theo Quyết định số 1410 ngày 25.10.2013 với tổng kính phí hơn 5,6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và vốn ngân sách địa phương.

Dự án được giao cho UBND xã Quế Cường làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Sơn (lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND xã Quế Cường); Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Hưng là đơn vị thi công xây lắp và Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước là đơn vị tư vấn giám sát.

Quá trình thực hiện dự án, 3 đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, Hồ Văn Chín và Huỳnh Tấn Lực đã có hành vi nghiệm thu, lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 634 triệu đồng.