Bắt đối tượng đột nhập tiệm vàng trộm cắp tài sản trị giá khoảng 1 tỷ đồng

(QNO) - Sáng nay 29.5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông tin vừa bắt giữ đối tượng Trần Nhật Minh (SN 1997, thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc, Nông Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản tại tiệm vàng ở Quế Sơn.

Tiệm vàng Sơn Trang (thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) bị trộm cắp số vàng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Ảnh: P.V

Ngày 23.5, Công an huyện Quế Sơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Văn Ngọc Sơn - chủ tiệm vàng Sơn Trang tại thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) về việc tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt lấy trộm số vàng tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận thông tin từ Công an huyện Quế Sơn, Giám đốc Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án truy xét và chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp công an các đơn vị, địa phương truy xét đối tượng liên quan.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau 5 ngày xác lập chuyên án, công an phát hiện và tạm giữ Trần Nhật Minh khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Trước chứng cứ và tài liệu điều tra, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Minh khai nhận bản thân làm việc tại Đà Nẵng. Nhiều lần về quê Nông Sơn, Minh ghé quán nước đối diện tiệm vàng Sơn Trang, nghiên cứu nắm bắt quy luật hoạt động của tiệm vàng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 21.5, Minh thuê xe máy tại Đà Nẵng, mua xà beng, kìm cộng lực, cờ lê, mỏ lết và dụng cụ liên quan khác để chuẩn bị về Quế Sơn thực hiện hành vi trộm cắp.

Đối tượng Trần Nhật Minh và tang vật vụ trộm cắp. Ảnh: X.M

Khuya 22.5, Minh điều khiển xe máy đến tiệm vàng Sơn Trang rồi phá cửa đột nhập vào bên trong, vô hiệu hóa chuông báo động, camera; sau đó dùng đục, xà beng cạy phá két sắt lấy số lượng lớn vàng bỏ vào ba lô rồi tẩu thoát.

Minh điều khiển xe máy chạy theo hướng huyện Núi Thành, trên đường đi vứt xà beng, búa, kìm cộng lực, thay biển số xe, quần áo, mũ bảo hiểm nhằm đánh lạc hướng công an.

Minh tiếp tục chạy xe vào TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) thuê phòng trọ nghỉ ngơi và tìm cách bán một phần số vàng đã trộm được với số tiền hơn 140 triệu đồng, sau đó quay ra lại Đà Nẵng.

Thượng tá Phạm Minh Quang - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn vì vụ việc xảy ra đêm khuya, không có nhân chứng, trong khi các phương tiện giám sát như camera, chuông báo động của tiệm vàng đều bị đối tượng vô hiệu hóa rất chuyên nghiệp.

“Đối tượng này trẻ tuổi nhưng rất ma mãnh, việc xóa dấu vết, đánh lạc hướng cơ quan điều tra được tính toán, thực hiện chặt chẽ. Tuy nhiên với quyết tâm truy bắt bằng được đối tượng cũng như được sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã phá án thành công” - Thượng tá Phạm Minh Quang nói.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã khám xét khẩn cấp phòng trọ của Minh tại Đà Nẵng và tịch thu nhiều vàng bạc, tang vật liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.