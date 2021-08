Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi biêu

(QNO) - Ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1963, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh. Ảnh: X.M

Theo kết quả điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Anh làm nghề buôn bán tại chợ Vườn Lài (TP.Tam Kỳ), từ năm 2000 bà tổ chức chơi biêu với vai trò cầm cái.

Theo thỏa thuận giữa người chơi biêu và bà Anh, dây biêu có 12 người tương đương với 12 kỳ biêu (hoặc 12 tháng); tiền lãi mỗi kỳ biêu do bà Anh tự quy định bằng số tiền cụ thể và trả tiền lãi giống nhau theo số tiền đóng biêu ban đầu.

Việc chơi biêu không lập danh sách từng dây biêu cụ thể, do đó người chơi biêu không biết mình nằm trong dây biêu nào của bà Anh, không tổ chức họp biêu, đấu biêu. Thời gian đầu, người tham gia chơi biêu ít nên việc thu chi tiền diễn ra bình thường, đúng thời gian.

Tuy nhiên, từ năm 2014, lợi dụng sự tin tưởng của người chơi biêu, bà Anh sử dụng số tiền đó không đúng như mục đích ban đầu khi tổ chức chơi biêu mà dùng tiền biêu cho vay lấy lãi, trả nợ, lấy tiền biêu người này trả cho người kia… dẫn đến số tiền nợ các chân biêu ngày một lớn.

Đến năm 2020, bà Anh tiếp tục thu tiền biêu của nhiều người, dẫn đến việc nợ biêu hơn 5 tỷ đồng. Quá trình làm việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thu giữ 6 cuốn sổ bà Anh dùng để ghi nhận việc thu tiền biêu với số người chơi biêu là 63 người.