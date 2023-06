Bắt đối tượng mua bán 4 bánh hêrôin, 2.000 viên hồng phiến

(QNO) - Sáng nay 9/6, Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Hoàng (SN 1992, xã Tiên An, Tiên Phước) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: XUÂN MAI

Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Nam chủ trì, phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an Quảng Nam và Công an Nghệ An thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Hoàng. Tang vật thu giữ gồm 4 bánh hêrôin trọng lượng hơn 1.500 gam, 2.000 viên hồng phiến.

Công an thu giữ 2.000 viên hồng phiến. Ảnh: XUÂN MAI

Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận mua ma túy từ Nghệ An về Quảng Nam bán kiếm lời. Hoàng là đối tượng trong chuyên án đã được lực lượng Công an Quảng Nam xác lập, điều tra. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.