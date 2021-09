Bắt giam 3 thanh niên cướp tài sản tại bãi biển Tam Thanh

(QNO) - Ngày 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Bùi Văn Thắng (SN 2001), Phạm Thanh Rin (SN 1993) và Trịnh Mạnh Quyền (SN 1994, cùng TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Ba đối tượng cướp tài sản. Ảnh: P.L

Khoảng 21 giờ 30 ngày 17.9, Công an xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) tiếp nhận tin báo của anh N.T.D. (SN 2003, trú huyện Núi Thành) về việc bị 3 thanh niên cướp tiền và điện thoại di động tại bãi biển Tam Thanh.

Công an xã Tam Thanh cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định thủ phạm chính là Thắng, Quyền và Rin. Trong 2 ngày 18 - 19.9, lực lượng công an đã truy tìm và bắt giữ được 3 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tiền (120 nghìn đồng) và chiếc điện thoại của anh D. nhằm bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Các đối tượng đều nghiện ma túy và bỏ nhà đi lang thang nhiều tháng qua. Quyền từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và Thắng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.