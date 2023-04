Bắt giữ 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Rolex Beer, TP.Tam Kỳ

(QNO) - Công an Tam Kỳ vừa bắt giữ 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Rolex Beer trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Tam Kỳ.

Công an Tam Kỳ cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lúc 23 giờ 40 phút ngày 20/4, lực lượng công an đột nhập quán Rolex Beer phát hiện tại 2 bàn có 6 nam, 1 nữ đang lắc lư theo nhạc, biểu hiện có sử dụng trái phép chất ma tuý. Lực lượng công an thu giữ trên bàn có 1 ly thuỷ tinh, 1 tờ tiền còn bám dính ma tuý loại ketamine.



Kết quả kiểm tra ma túy xác định 4 đối tượng dương tính với chất ma túy MDMA (thuốc lắc) và ketamine, 1 đối tượng dương tính với chất ma túy MDMA. Hiện, Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, làm rõ.